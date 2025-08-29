விஷாலுக்கு ஸ்பெஷலான பிறந்தநாள்... சாய் தன்ஷிகா உடன் நிச்சயதார்த்தம் - போட்டோஸ் இதோ!

Vishal Sai Dhanshika Engagement: நடிகர் விஷால் - நடிகை சாய் தன்ஷிகா இடையேயான நிச்சயதார்த்தம் இன்று (ஆகஸ்ட் 29) நடைபெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிச்சயதார்த்த நிகழ்வின் புகைப்படங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
Vishal Sai Dhanshika Engagement: நடிகர் விஷால் - நடிகை சாய் தன்ஷிகா ஆகியோருக்கு இன்று திருமணம் என முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நடிகர் சங்க கட்டடம் திறக்கப்பட்ட பின்னரே திருமணம் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், விஷாலின் பிறந்தநாளான இன்று அவருக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது. விஷால் சாய் தன்ஷிகாவை விட 12 வயது மூத்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடிகர் விஷால் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அவரது முதல் திரைப்படம் செல்லமே அவருக்கு பலத்த வரவேற்பு கிடைத்தது. தொடர்ந்து சண்டக்கோழி, திமிரு, தாமிரபரணி, சத்யம், தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை, அவன் இவன், வெடி என வரிசையாக பல படங்கள் ஹிட் அடித்தன.
2013ஆம் ஆண்டில் பாண்டிய நாடு திரைப்படம் மூலம் இவர் தயாரிப்பாளர் அவதாரத்தையும் எடுத்தார். 2018இல் வெளியான சண்டக்கோழி 2 திரைப்படம் இவரது 25வது திரைப்படமாக அமைந்தது. இருப்பினும் வரிசையாக படங்கள் அனைத்தும் தோல்வியடைந்து வந்தது.
இதற்கிடையில் இவர் நடிகர் 2015ஆம் ஆண்டில் நடிகர் சங்க தேர்தலில் போட்டியிட்டு பொதுச்செயலாளராக தேர்வானார். அதேபோல், தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் 2017ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலிலும் வென்று தலைவரானார்.
அதேநேரத்தில் 2017ஆம் ஆண்டு ஆர்.கே. நகர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் விஷால் சுயேச்சையாக போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார். ஆனால் அவரது வேட்புமனு தகுதிநீக்கம் செய்யப்பட்டது. அதன்பின் அவர் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கினார்.
சினிமாவிலும் பொதுவாழ்விலும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்த விஷால் திருமணம் செய்யாமல் இருந்தார். ஆந்திராவைச் சேர்ந்த நடிகை அனிஷா ரெட்டியுன் விஷாலுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. ஆனால் அந்த திருமணமும் 2019இல் நின்றுபோனது.
இதைத் தொடர்ந்து, நடிகர் விஷால் - நடிகை சாய் தன்ஷிகா இருவரும் காதலிப்பதாகவும், ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாகவும் கடந்த மே மாதம் சாய் தன்ஷிகா நடிப்பில் உருவான யோகி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் அறிவித்தனர். மேலும், நடிகர் சங்க கட்டடத்தில் வைத்துதான் தங்களுக்கு திருமணம் என்றும் அறிவித்தனர்.
ஆனால், நடிகர் சங்க கட்டடம் இன்னும் திறக்காத நிலையில் திருமண தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் திருமண தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், விஷால் இன்று தனது 48வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வரும் வேளையில், இன்று சாய் தன்ஷிகா உடன் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றதாக அறிவித்துள்ளார்.
மேலும், தனது நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்களை X தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள விஷால், "இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கில் இருந்தும் எனது சிறப்பான பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்துக்களையும் ஆசிர்வாதங்களையும் தெரிவித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. எனது குடும்பத்தார் முன்னிலையில் சாய் தன்ஷிகா உடன் இன்று நடந்த எனது நிச்சயதார்த்தம் பற்றிய நல்ல செய்தியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி. மிக நேர்மறையாகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாகவும் உணர்கிறேன். எப்போதும் போல உங்கள் ஆசீர்வாதங்களையும் நல்ல வாழ்த்துகளையும் எதிர்பார்க்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.