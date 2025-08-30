நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த கையோடு..விஷால் எடுத்த அதிரடி முடிவு! என்ன தெரியுமா?

Vishal Important Decision After Engagement Sai Dhanshika : பிரபல நடிகர் விஷாலுக்கும், சாய் தன்ஷிகாவிற்கும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது. இதையடுத்து, விஷால் எடுத்திருக்கும் அதிரடி முடிவு குறித்து இணையத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
Vishal Important Decision After Engagement Sai Dhanshika : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக விளங்குகிறார் விஷால். இவருக்கும் நடிகை சாய் தன்ஷிகாவிற்கும் சமீபத்தில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. நடிகர் சங்க கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டவுடன் இவர்களுக்கு திருமணம் நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தனக்கு திருமண நிச்சயம் முடிந்த பின்பு, விஷால் அதிரடி முடிவு ஒன்றை எடுத்திருக்கிறார். அது என்ன தெரியுமா?
கோலிவுட்டின் சமீபத்திய சூப்பர் ஜோடிகளாக இருப்பது, விஷாலும் சாய் தன்ஷிகாவும்தான். இவர்கள், தங்களுக்கு திருமணம் நடக்கப்போவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தனர். சமீபத்தில் இருவருக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தது.
விஷால்-சாய் தன்ஷிகாவின் திருமணத்தில் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். இதோ, விஷாலின் குடும்ப புகைப்படம்.
விஷாலும் தன்ஷிகாவும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதுவரை இருவரும் ஒரு படத்தில் கூட சேர்ந்து நடித்ததில்லை. இவர்களின் காதல், தன்ஷிகாவின் ஒரு படத்தின் விழாவில் அறிவிக்கப்பட்டது.
விஷால், தனக்கு நிச்சயம் முடிந்ததை தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுத்திருக்கிறார். அது என்ன தெரியுமா?
விஷால், தான் இனி முத்தக்காட்சியில் நடிக்க மாட்டேன் என்று கூறியிருக்கிறார். அவர் இதற்கு முன்னர் வெகு சில படங்களில் மட்டுமே முத்தக்காட்சியில் நடத்தியிருக்கிறார்.
விஷாலின் இந்த முடிவு, பலருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. இருப்பினும் அனைவரும் அவரை வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர். இதையடுத்து இவர்களுக்கு திருமணம் எந்த தேதியில் என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
விஷால் முன்னரே, நடிகர் சங்க கட்டடத்தை கட்டி முடிக்கும் போதுதான் தனக்கு திருமணம் என்று கூறியிருந்தார். இந்த கட்டடம் கட்டும் பணிகள் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது. இதன் பிறகுதான் இவர்களது திருமணம் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.