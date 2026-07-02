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த்ரிஷா குறித்த ரகசியம் பகிர்ந்த விஷ்ணு விஷால்! என்ன தெரியுமா?

Written ByYuvashree
Published: Jul 02, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:53 PM IST

பிரபல நடிகரான விஷ்ணு விஷால், த்ரிஷா செல்லமாக வளர்த்து வரும் நாய் குறித்த ஒரு முக்கிய ரகசியத்தை பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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படங்கள்

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், விஷ்ணு விஷால். இவர், வெண்ணிலா கபடிக்குழு, ராட்சசன் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஹிட் படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர், சமீபத்தில் நடித்திருக்கும் படம் கட்டா குஸ்தி 2.

 

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ப்ரமோஷன்

கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷனுக்காக விஷ்ணு விஷால் பல்வேறு நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். இதில் அவர் த்ரிஷா குறித்து சில விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

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கட்டா குஸ்தி 2

நடிகை த்ரிஷா வளர்த்து வரும் இஸ்ஸி கிருஷ்ணன் நிஜத்தில் யார் மகள் என்கிற ரகசியத்தை தெரிவித்துள்ளார்  விஷ்ணு விஷால். இஸ்ஸி பிறந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறார் நடிகரும், தயாரிப்பாளருமான விஷ்ணு விஷால். விஷ்ணு விஷாலும், ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும்  நடித்திருக்கும் கட்டா குஸ்தி 2 படம் நாளை ரிலீஸாகவிருக்கிறது.

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விஷ்ணு

படம் குறித்து பேசியபோது தனக்கு நாய் வளர்ப்பது ரொம்ப பிடிக்கும் என பேசினார் விஷ்ணு விஷால். அப்பொழுது அவர் , நான் ஆசையாக வளர்த்து வரும் டெடி நாயின் மகள் தான் இஸ்ஸி கிருஷ்ணன். அதாங்க த்ரிஷா மகள். அவரும், என் மனைவியும் நெருங்கிய தோழிகள். இருவரும் சேர்ந்தால் நாய்கள் பற்றி பேசுவார்கள். இஸ்ஸி பற்றி இதுவரை நான் எங்கும் பேசியது இல்லை என்றார்.

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வைரல்

த்ரிஷாவின் நாய் என்பதால் இஸ்ஸியை அனைவருக்கும் தெரியும். திரையுலக பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் இஸ்ஸி கிருஷ்ணனை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ செய்கிறார்கள். த்ரிஷா எப்போதும் இஸ்ஸியுடன் தான் அதிகம் போட்டோ வெளியிடுவார். இப்போது விஷ்ணு விஷால் இதைச் சொல்ல நெட்டிசன்கள் இதனை வைரல் ஆக்கி வருகின்றனர்.

TAGS:
Vishnu Vishal
Trisha

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