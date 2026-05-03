நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!

நாளை தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகவுள்ள நிலையில், தென்னிந்திய அரசியலில் சினிமா நடிகர்கள் கட்சியை தொடங்கி முதல் பொதுத் தேர்தலை சந்தித்தபோது கிடைத்த முடிவுகளின் புள்ளிவிவரம்.
எம்.ஜி.ஆர் (அ.தி.மு.க) தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய எம்.ஜி.ஆர், 1977-ல் தனது முதல் பொதுத் தேர்தலை சந்தித்தார். அத்தேர்தலில் 51.94 லட்சம் வாக்குகளை பெற்ற அவர், 30.4% வாக்கு சதவீதத்துடன் மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்தார். மொத்தம் போட்டியிட்ட 200 தொகுதிகளில் 130 இடங்களை கைப்பற்றி, முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்து சாதனை படைத்தார்.
என்.டி.ஆர் (தெலுங்கு தேசம் கட்சி) ஆந்திரப் பிரதேச அரசியலில் என்.டி.ராமராவ் தொடங்கிய தெலுங்கு தேசம் கட்சி, 1985-ஆம் ஆண்டு தனது முதல் பொதுத் தேர்தலை எதிர்கொண்டது. ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான வாக்குகளை (1.06 கோடி) அள்ளிய அவரது கட்சி, 46.2% என்ற பிரம்மாண்டமான வாக்கு சதவீதத்தைப் பெற்றது. களமிறங்கிய 250 தொகுதிகளில் 202 இடங்களை சுருட்டி, ஒட்டுமொத்த இந்திய அரசியலையும் தன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்தார்.
விஜயகாந்த் (தே.மு.தி.க) தமிழ்நாட்டில் இருபெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று சக்தியாக தேமுதிக-வை தொடங்கிய விஜயகாந்த், 2006-ல் முதல்முறையாக தேர்தல் களத்தில் குதித்தார். எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி இன்றி தனித்து போட்டியிட்ட அவர், 27.64 லட்சம் வாக்குகளை பெற்று 8.4% வாக்கு சதவீதத்துடன் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினார். மொத்தம் 232 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அவரது கட்சியில், விஜயகாந்த் மட்டுமே வெற்றிபெற்று ஒரு தொகுதியைத் தன்வசப்படுத்தினார்.
பவன் கல்யாண் (ஜனசேனா கட்சி) தனது சகோதரர் சிரஞ்சீவியின் வழியில் ஜனசேனா கட்சியை தொடங்கிய பவன் கல்யாண், 2019-ல் தனது முதல் பொது தேர்தலை எதிர்கொண்டார். இந்த தேர்தலில் 17.36 லட்சம் வாக்குகளை சேகரித்த அவரது கட்சி, 5.5% வாக்கு சதவீதத்தை மட்டுமே எட்டியது. மொத்தம் 137 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை நிறுத்திய நிலையில், வெறும் ஒரேயொரு தொகுதியில் மட்டுமே ஜனசேனாவால் வெற்றிபெற முடிந்தது.
சிரஞ்சீவி (பிரஜா ராஜ்யம் கட்சி) தெலுங்கு சினிமாவின் மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி பிரஜா ராஜ்யம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கி, 2009-ஆம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலைச் சந்தித்தார். சுமார் 68.63 லட்சம் மக்களின் ஆதரவைப் பெற்ற அவர், 16.3% வாக்கு சதவீதத்தைப் பெற்று பலமான மூன்றாம் அணியாக உருவெடுத்தார். இருப்பினும், 288 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அவரது கட்சியால் வெறும் 18 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றியை பதிவு செய்ய முடிந்தது.
கமல்ஹாசன் (மக்கள் நீதி மய்யம்) உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மய்யம் என்ற கட்சியை தொடங்கி, 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனது முதல் தேர்தல் கணக்கைத் தொடங்கினார். அத்தேர்தலில் 12.10 லட்சம் வாக்குகளை பெற்ற அவர், 2.6% வாக்கு சதவீதத்தை பெற்றுப் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்தார். மொத்தம் 180 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், ஓரிடத்தில் கூட வெற்றி பெற முடியாமல் அவரது கட்சி தோல்வியைத் தழுவியது.
விஜய் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்) தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயரில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனது முதல் அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். எம்.ஜி.ஆரைப் போல முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியை பிடிப்பாரா அல்லது மற்ற நடிகர்களை போலச் சறுக்கல்களை சந்திப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மொத்தம் உள்ள 233 தொகுதிகளில் அவரது கட்சி எவ்வளவு வாக்குகளையும் தொகுதிகளையும் பெறப்போகிறது என்பது நாளை வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகளில் தெரிந்துவிடும்.