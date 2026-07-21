/100 கோடி கொடுத்தாலும் சோசியல் மீடியா வரமாட்டேன்! ஐஸ்வர்யா லட்சுமி பகீர் பேட்டி..

Aishwarya Lekshmi : கேரளாவிலிருந்து வரும் நடிகைகளுக்கு, எப்போதுமே தமிழ்நாட்டில் மதிப்பு அதிகம். அவ்வகையில், மலையாள நடிகையாக தமிழ் திரையுலகில் ஜொலித்து வருபவர் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி. இவர், சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் தான் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகியது குறித்தும் அதற்கான காரணம் குறித்தும் பேசியிருந்தார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Aishwarya Lekshmi : தமிழில் ஜகமே தந்திரம், பொன்னியின் செல்வன், மாமன், தக் லைஃப் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்தவர் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி. மலையாள நடிகையான இவருக்கு, சமீபத்தில் கட்டா குஸ்தி படத்தின் 2ஆம் பாகத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட போது, இவர் தான் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகியது குறித்து பேசினார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு காணலாம்.
சமூக வலைதளம்
ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, கடந்த ஆண்டு தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கங்களில் இருந்து வெளியேறினார். இது குறித்து பிரபல நாளிதழ் ஒன்றுக்கு அவர் பேட்டியளித்திருக்கிறார். இதில், சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேற தான் முடிவெடுத்ததற்கு பின் இருக்கும் காரணம், தான் இனி சமூக வலைதள பக்கத்தில் தொடங்குவேனா இல்லையா என்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.