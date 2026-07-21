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100 கோடி கொடுத்தாலும் சோசியல் மீடியா வரமாட்டேன்! ஐஸ்வர்யா லட்சுமி பகீர் பேட்டி..

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:12 AM IST

Aishwarya Lekshmi : கேரளாவிலிருந்து வரும் நடிகைகளுக்கு, எப்போதுமே தமிழ்நாட்டில் மதிப்பு அதிகம். அவ்வகையில், மலையாள நடிகையாக தமிழ் திரையுலகில் ஜொலித்து வருபவர் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி. இவர், சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் தான் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகியது குறித்தும் அதற்கான காரணம் குறித்தும் பேசியிருந்தார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Aishwarya Lekshmi : தமிழில் ஜகமே தந்திரம், பொன்னியின் செல்வன், மாமன், தக் லைஃப் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்தவர் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி. மலையாள நடிகையான இவருக்கு, சமீபத்தில் கட்டா குஸ்தி படத்தின் 2ஆம் பாகத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட போது, இவர் தான் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகியது குறித்து பேசினார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு காணலாம்.

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ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, மலையாள திரையுலகிலும், தமிழ் திரையுலகிலும் கொடிக்கட்டி பறக்கும் திறமைமிகு நடிகையாக இருக்கிறார். இவர், சமீபத்தில் தமிழில் நடித்திருந்த திரைப்படம் கட்டா குஸ்தி 2. இந்த படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றதை தொடர்ந்து அவர் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார்.

 

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சமூக வலைதளம்

ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, கடந்த ஆண்டு தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கங்களில் இருந்து வெளியேறினார். இது குறித்து பிரபல நாளிதழ் ஒன்றுக்கு அவர் பேட்டியளித்திருக்கிறார். இதில், சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேற தான் முடிவெடுத்ததற்கு பின் இருக்கும் காரணம், தான் இனி சமூக வலைதள பக்கத்தில் தொடங்குவேனா இல்லையா என்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.

 

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பாதுகாப்பு

சமூக வலைதளத்தில் தான் பாதுகாப்பாக உணர்ந்ததே இல்லை என்று கூறும் ஐச்வர்யா, பலர் தன்னுடைய உடலை பற்றி தேவையின்றி விமர்சித்ததாகவும், தன் புகைப்படங்களை மார்ஃபிங் செய்து பதிவிட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், அங்கு வரும் ஒரு நெகடிவ் கமண்ட் கூட, உலகில் இருக்கும் எல்லாரும் நம்மை வெறுக்கிறார்களோ என்பது போன்ற உணர்வை கொடுத்துவிடும் என்கிறார்.

 

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எச்சரிக்கை உணர்வு

சமூக வலைதளம், தன்னை ரொம்பவே எச்சரிக்கை உணர்வு கொண்டவராக மாற்றி விட்டதாக கூறும் அவர், நேரில் யாரிடமாவது பேசினாலும் கூட அந்த உரையாடலை உடனடியாக முடித்துக்கொண்டு கிளம்பி விட வேண்டும் என்று தோன்றியதாக தெரிவித்தார். 

 

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100 கோடி

தொடர்ந்து, ரூ.100 கோடி கொடுத்தாலும் தான் இனி சோசியல் மீடியா பக்கம் வர மாட்டேன் என கூறும் அவர், தன் படங்களை மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க, தன்னுடைய செல்லப்பிராணிகளின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை இன்னமும் பயன்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

TAGS:
Aishwarya Lekshmi
Social media

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