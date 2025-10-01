ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?

Aishwarya Rai Miss World Winning Answer : நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய், 1994ல் உலக அழகி பட்டம் வென்றார். அவருக்கு அந்த பட்டத்தை பெற்றுத்தந்த பதில் எது தெரியுமா?
Aishwarya Rai Miss World Winning Answer : உலக அளவில் இந்தியாவின் முகமாக இருக்கும் நடிகைகளுள் ஒருவர், ஐஸ்வர்யா ராய். எத்தனை உலக அழகிகள் வந்தாலும், இவர்தான் நிரந்தர உலக அழகியாக மக்களின் மனங்களில் தங்கி விட்டார். 1994ல் மிஸ் வர்ல்ட் பட்டம் பெற்ற இவர், இப்போது இந்தியாவின் அதிக சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுள் ஒருவராகவும் அறியப்படுகிறார். இவருக்கு, இந்த உலக அழகி பட்டத்தை பெற்றுத்தந்த கேள்வியும் பதிலும் என்னவென்று தெரியுமா?
பிரபல நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய், இந்தியாவில் மக்களுக்கு பிடித்த பிரபலங்களுள் ஒருவர். காரணம், அவரது அழகு மட்டுமல்ல நடிப்புத்திறமையும், அழகும் கூடத்தான்.
ஐஸ்வர்யாவிற்கு நடிப்பில் பெரிய மார்கெட்டை திறந்து வைத்தது, தமிழ் திரையுலகம்தான். இங்கு இருவர் மற்றும் ஜீன்ஸ் படத்தில் நடித்தார். அதற்கு முன்பிருந்தே அவருக்கு பாலிவுட்டில் இருந்து படங்கள் வர ஆரம்பித்து விட்டது.
ஐஸ்வர்யா ராய், ரஜினியுடன் நடித்திருந்த எந்திரன் படம் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இதையடுத்து கடைசியாக மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் இரண்டு பாகங்களிலும் நடித்திருந்தார். பின்னர், எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை.
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு தற்போது 31 வயது ஆகி விட்டது. சினிமாவை விடுத்து தனது குடும்பத்தின் மீதும் குழந்தை மீதும் இப்போது அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இருப்பினும், மக்களால் இப்போது வரை “உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய்” என்றுதான் அறியப்படுகிறார்.
ஐஸ்வர்யா ராய், அவரது அழகுக்காக மட்டுமல்ல அறிவுக்காகவும் தெளிவுக்காகவும் பெயர் போனவர். சொல்லப்போனால், அவர் சொன்ன ஒரு பதில்தான் அவருக்கு 1994ல் உலக அழகி பட்டத்தையும் தேடிக்கொடுத்தது.
1994ல் உலக அழகி போட்டி நடந்த போது, அவரிடம் “உலக அழகி பட்டம் பெறும் ஒருவருக்கு என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும்?” என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு ஐஸ்வர்யா சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா?
“இதுவரை நமக்கு கிடைத்த அனைத்து உலக அழகிகளும் இரக்க குணம் படைத்தவர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். ஒருவரின் தகுதியை மட்டும் பார்க்காமல் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மீதும் இரக்க குணம் இருக்க வேண்டும். மனிதன் அமைத்துள்ள தடைகளுக்கு அப்பா, தேசியங்கள் மற்றும் நிற வேற்றுமையை தாண்டி பார்க்கக்கூடிய ஒரு தகுதிதான் உலக அழகியாக இருக்க வேண்டிய நபர், அவர்தான் உண்மையான நபர்” என்பதுதான் ஐஸ்வர்யாவின் பதிலாகும். இதுதான் அவருக்கு உலக அழகி பட்டத்தை வென்று கொடுத்தது.