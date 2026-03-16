குழந்தைகள் புத்திசாலியாக வளர..ஐஸ்வர்யா ராய்யின் வளர்ப்பு ரகசியம்!

Aishwarya Rai Parenting Tips : இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், ஐஸ்வர்யா ராய். இவரது குழந்தை வளர்ப்பு ரகசியம் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.
Aishwarya Rai Parenting Tips : எத்தனை உலக அழகிகள் வந்தாலும், எப்போதும் இந்தியர்களால் உலக அழகியாக அறியப்படுபவர், ஐஸ்வர்யா ராய். அழகிப்பட்டம் பெற்ற பின்பு, இவரது புகழ் உயர, தொடர்ந்து இவருக்கு பட வாய்ப்புகளும் குவிய ஆரம்பித்தது. ஐஸ்வர்யாவிற்கும் அபிஷேக் பச்சனுக்கும் திருமணமாகி, ஆராத்யா பச்சன் என்கிற குழந்தை இருக்கிறார். இவரை ஐஸ்வர்யா எப்படி வளர்க்கிறார் என்பதையும், அவரது குழந்தை வளர்ப்பு முறை ரகசியத்தையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஐஸ்வர்யா ராய், 1994ஆம் ஆண்டு உலக அழகி பட்டம் பெற்றார். புத்திசாலித்தனம் மற்றும் அழகால் இந்த பட்டத்தை வென்ற இவர், இப்போது வரை அந்த அழகையும் அறிவையும் கட்டிக்காத்து வருகிறார்.
பாலிவுட், கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், ஐஸ்வர்யா ராய். தமிழில் இருவர், கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன், ஜீன்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களில் இவர் நடித்திருக்கிறார்.
நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய்க்கும், அமிதாப் பச்சனுக்கும் 2007ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு, ஆராத்யா என்கிற மகள் இருக்கிறார்.
ஆராத்யாவை எங்கு சென்றாலும் ஐஸ்வர்யா ராய் அழைத்து செல்வார். இவரை நல்ல முறையில் வளர்க்க, ஐஸ்வர்யா ராய் சில முக்கிய விஷயங்களை பின்பற்றுகிறார். அதில் ஒன்று, தனது மகளின் நடத்தைகளை அவர் உன்னிப்பாக கவனிப்பதுதான். இதனால்தான் ஐஸ்வர்யா எப்போதும் தன்னம்பிக்கையுடன் இருப்பாராம். பெற்றோர்கள் தங்கள் மீது தன்னம்பிக்கை கொண்டிருந்தால், பிள்ளைகளும் நன்றாகவே வளர்கிறார்கள்.
பெற்றோர்கள், ஒரு போதும் தங்களின் குழந்தைகளை விதிகளை வைத்து கட்டிப்போட வேண்டாம் என்பது ஐஸ்வர்யாவின் எண்ணம். அவர்கள் மீது இப்படி ரூல்ஸ் வைக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் வளர்ச்சி தடைபடும் என்றும், அது அவர்களுக்கே அழுத்தத்தை தரும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பல சமயங்களில், குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியை முன்னுரிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது ஐஸ்வர்யா ராயின் கூற்றாகும். தாய்மார்கள், தங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதும் அவரது வற்புறுத்தலாக இருக்கிறது.
மிக முக்கியமாக, தனது குழந்தையை ஐஸ்வர்யா ராய்தான் பள்ளியில் கொண்டு போய் விடுவதும், கூட்டி வருவதுமாக இருப்பாரம். தன் குழந்தையுடன் எப்போதும் நேரம் செலவிட தவறுவதில்லை என்றும், அதையே அனைத்து பெற்றோரும் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார்.