ஆளே மாறிப்போன எமி ஜாக்சன்! கன்னங்கள் ஒட்டி, உடல் மெலிந்து..வைரல் போட்டோ

Amy Jackson Photos Losing Weight : இந்திய திரையுலகில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர், எமி ஜாக்சன். இவரது சமீபத்திய புகைப்படங்கள், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Amy Jackson Photos Losing Weight : பிரிட்டிஷ் நடிகையாக இருந்தாலும், இந்திய சினிமாவில் ஒரு கலக்கு கலக்கியவர் எமி ஜாக்சன். சமீப ஆண்டுகளாக அவர் படங்களில் பெரிதாக நடிப்பதில்லை. இவர், சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் சில புகைப்படங்களை வெளியிடார். இவை, இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
பிரிட்டிஷ் நடிகையாக இருப்பவர், எமி ஜாக்சன். இவரை தமிழில் மதராசப்பட்டினம் படத்தில் அனைவரும், ‘துரையம்மா’வாக கவனித்திருப்போம்.
எமி ஜாக்சன், டக்லஸ் எனும் நகரை சேர்ந்தவர். இவருக்கு தமிழ் திரையுலகில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்ததை அடுத்து, தொடர்ந்து இந்திய படங்களில் முகம் காண்பித்து வந்தார்.
எமி ஜாக்சன், சில பாலிவுட் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். ஏக் திவானா தா, எவடு உள்ளிட்ட தமிழ் அல்லாத பிற மொழி படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.
எமி ஜாக்சன் நடிப்பில் உருவான ஐ, 2.0 ஆகிய இரண்டு தமிழ் படங்களும் பெரிய ஹிட் அடித்திருக்கின்றன. கடைசியாக மிஷின்: சேப்டர் 1 படத்தில் நடித்திருந்தார். அதிலிருந்து திரையுலகில் பெரிதாக தலைக்காட்டுவதில்லை.
எமி ஜாக்சன், பிராத்தீக் என்பவரை காதலித்து வந்தார். இவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு, இவர்கள் பிரிந்து விட்டனர். பின்னர், நடிகர் எட் வெஸ்ட்விக்கை காதலித்து அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கும் சமீபத்தில் குழந்தை பிறந்தது.
தன் வாழ்க்கை குறித்து அடிக்கடி அப்டேட் செய்து வரும் எமி ஜாக்சன், சமீபத்தில் தன் புகைப்படங்களை இணையத்தில் பகிர்ந்தார். அதில் அவர் உடல் எடை இளைத்து ஆளே மாறிப்போய் இருக்கிறார்.
இதுதான், அந்த புகைப்படம். இதில் அவர் முகம் ஒட்டிப்போய், உடலே மெலிந்து இருக்கிறார். இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.