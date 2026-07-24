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ஜனநாயகன் தந்த ஏமாற்றம்..கண்ணீர் மல்க வீடியோ போட்ட நடிகை! என்ன ஆச்சு?

Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:30 PM IST

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியானதையடுத்து, அதில் நடித்த ஒரு நடிகை தன்னுடைய காட்சிகள் நீக்கப்பட்டு விட்டதாக அழுதுகொண்டே பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

முதல்வர் விஜய், கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில் இப்படத்தில் நடித்த நடிகை ஒருவர் தன்னுடைய காட்சிகள் நீக்கப்பட்டு விட்டதாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். அது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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ஆனந்தி

தமிழ் திரையுலகில், துணை கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வருபவர் ஆனந்தி. இவர், ஒரு சில படங்களில் முக்கிய கேரக்டர்களிலும் நடித்திருக்கிறார். அவர் சமீபத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

 

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கருப்பு

ஆனந்தி சில நாட்களுக்கு முன்பு கருப்பு படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு காட்சியில் மட்டும் ஆரம்பத்தில் தோன்றினார். ஆனால், அதன் பிறகு இவர் காண்பிக்கப்படவே இல்லை இதன் பிறகு அவர் காளி வெங்கட் உடன் சேர்ந்து நடித்த சில காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

 

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கட்டா குஸ்தி 2

ஆனந்தி கட்டா குஸ்தி 2 படத்திலும் நடித்திருந்தார். இரண்டே காட்சியில் வந்திருந்தாலும், இவர் நடித்த காட்சி படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

 

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பதிவு

ஆனந்தி தொடர்ந்து படங்களில் நடித்தாலும் தான் நடிக்கும் காட்சிகள் நீக்கப்படுவதாக கூறி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

 

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வைரல்

ஆனந்தி, தளபதி விஜய்யுடன் ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்ததாகவும் ஆனால் அந்த காட்சி நீக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இதனால் ரொம்பவே அழுது பதிவிட்டிருக்கும் அவர், தானும் நிறைய படங்களில் நடிப்பதாகவும் இப்படியே பல படங்களில் ஆவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். 

TAGS:
Jana Nayagan
Anandhi

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