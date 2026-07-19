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நடிகரை பிரிந்த செய்த அனுபமா? ரொம்ப மோசமான பிரேக்-அப் போலையே..

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:56 PM IST

Anupama Parameswaran : பிரபல மலையாள நடிகையான அனுபமா, இன்ஸ்டாவில் சில போட்டோக்களை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், அவர் போட்டிருக்கும் கேப்ஷன்கள் அவருடைய பிரேக்-அப்பை குறிப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Anupama Parameswaran Break Up : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர், அனுபமா பரமேஸ்வரன். இவர், தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த ஒரு வாரிசு நடிகரை டேட்டிங் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இவர் அந்த நடிகரை தற்போது பிரேக் அப் செய்ததாக தெரிகிறது. இது குறித்த முழு விவரம் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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அனுபமா

பிரேமம் படம் மூலம் அறிமுகமானவர், அனுபமா பரமேஸ்வரன். இவர், கடந்த ஆண்டு தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த ஒரு பிரபல நடிகரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்பட்டது. அந்த நடிகரும் இவரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடித்தது முதல், இவர்கள் காதலித்து வருவதாக தகவல் பரவ ஆரம்பித்தது.

 

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காதல்

அந்த நடிகரையும் அனுபமாவையும் வைத்து பலரும் பல செய்திகளை எழுதினர். ஆனால், இருவருமே தங்களுக்குள் இருக்கும் உறவு என்ன என்பதை வெளியில் சொல்லிக்கொள்ளவே இல்லை. சில மாதங்கள் இப்படியே கடந்த நிலையில் தற்போது அனுபமாவின் சமீபத்திய போஸ்ட் மற்றும் கேப்ஷன் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

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வீடியோ

அனுபமா சமீபத்தில் ஒரு ரீல் போட்டிருந்தார். அதில் பூவுடன் இருப்பது போன்றும், அலைகளுடன் விளையாடுவது போன்றும், ஊஞ்சல் ஆடுவது போன்றும் பல மொமண்ட்ஸ் இருந்தது. அதில் அவர் போட்டிருந்த கேப்ஷன்தான் ஹைலைட் ஆக இருந்தது. அதில், “சில சமயங்களில், நிம்மதியை அடைய பயனற்ற பாதைகளைக் கைவிட வேண்டியிருக்கும். இன்று, அந்த நிம்மதி என்னைத் தேடி வந்துள்ளது. இன்றிலிருந்து, என் குரலை நானே தேர்ந்தெடுக்கிறேன். என் வாழ்க்கையை நானே தேர்ந்தெடுக்கிறேன். இனி யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை” என்று கூறப்படுகிறது. 

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கேப்ஷன்

மேலும், “மிக நீண்ட காலமாக நான் சொல்ல விரும்பிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது... நீண்ட காலமாகச் சொல்வதற்கு எனக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். உங்கள் அனைவரையும் நான் நேசிக்கிறேன். எனக்குத் துணையாக நின்றதற்கும், என் மீது நம்பிக்கை வைத்ததற்கும், என் வாழ்க்கையை மிகுந்த அன்பால் நிரப்பியதற்கும் நன்றி. இதை நான் முன்பே போதுமான அளவு சொல்லியிருக்காவிட்டாலும், என் மனதில் அந்த உணர்வு எப்போதும் இருந்திருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். எனக்கு மிகவும் தேவைப்பட்ட தருணங்களில் உங்கள் ஒவ்வொரு செய்தியும், ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையும், ஒவ்வொரு அன்பான செயலும் என்னை வந்தடைந்தன. என்னை மீண்டும் என்னிடமே அழைத்து வந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நன்றி” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

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புகைப்படங்கள்

இன்னொரு போட்டோவையும் பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், “ஒரேடியாகப் பல புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்ததற்கு மன்னிக்கவும். அனுமதி, பாடல் தேர்வு அல்லது வேறொருவரின் தலைப்பு (caption) என எதற்காகவும் காத்திருக்கத் தேவையில்லை என்றால், பதிவிடுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயமாக மாறிவிடுகிறது என்பதை உணர்ந்தேன்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதை பார்த்தால், அந்த பிரேக்-அப் மிகவும் கொடுமையானதாக இருந்திருக்குமோ என்கிற டவுட் அனைவருக்கும் வருகிறது.

TAGS:
Anupama Parameswaran
Break Up

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