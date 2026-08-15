/முன்னாள் காதலரால் அனுபமா அனுபவித்த டார்ச்சர்! சொல்ல சொல்ல பயமா இருக்கு..

Anupama Parameswaran Abuse : நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன், சமீபத்தில் தன்னுடைய முன்னாள் காதலர் தன்னை உணர்ச்சி ரீதியாக பயங்கரமாக டார்ச்சர் செய்ததாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Anupama Parameswaran Abuse : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், அனுபமா பரமேஸ்வரன். இவர், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணல் அளித்திருந்தார். அதில், தன்னுடைய முன்னாள் காதலர் பற்றியும் பேசியிருக்கும் விஷயம் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் அனுபமா, சமீபத்தில் மலையாள சேனல் ஒன்றிற்கு நேர்காணல் அளித்திருந்தார். அதில், தான் தன்னுடைய முன்னாள் காதலரால் Narcissistic abuseஆல் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறியிருந்தார்.
அந்த முன்னாள் காதலர் குறித்தும், அனுபமா அவருடன் இருந்த வீடியோக்களை எடுத்தும் ரசிகர்கள் இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர். அனுபமா சில நாட்களுக்கு முன்னர் தான் இனி யாருடைய அப்ரூவலுக்காகவும் காத்திருக்க வேண்டாம் என்றும், இனி எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்றும் ஒரு பதிவின் மூலமாக தெரிவித்திருந்தார். இதை வைத்து ரசிகர்கள் பலரும் அனுபமாவிற்கு பிரேக்-அப் ஆனதை உறுதிப்படுத்தினர்.
அனுபமா, தான் 2 வருடங்கள் அனுபவித்த டார்ச்சர் குறித்து அந்த நேர்காணலில் பேசியிருந்தார். ஆடை விஷயத்திலும், எதை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்கிறோம் என்பதிலும் அவர் பயங்கரமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகவும், இதனால் மன அழுத்தம், மனப்பதற்றம் உள்ளிட்டவையால் தான் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும், தன்னுடைய பார்ட்னரால் நடத்தை ரீதியாக இழிவாக பேசப்பட்டதாகவும், இதனால் ஒரு படத்தின் ப்ரமோஷனில் கூட தான் அழுததாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.
திருமணம் வரை செல்ல இருந்த அந்த உறவை தான்தான் தடுத்ததாகவும், அது திருமணத்திலேயே முடிந்திருந்தாலும் கண்டிப்பாக விவாகரத்து ஆகியிருக்கும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். அந்த நபர், ஒரு நாள் அம்பியாகவும், ஒரு நாள் ரெமோவாகவும், ஒரு நாள் அந்நியனாகவும் தன்னிடம் நடந்து கொண்டது தனக்கு குழப்பத்தையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியதாக அனுபமா கூறியுள்ளார்.
தான் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் கண்ணில் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்திருந்ததாகவும், அப்போதும் கூட தன்னுடைய பார்ட்னர் தன்னை புரிந்துகொள்ளாமல் நடந்து கொண்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இப்படியே தனக்கு திருமண வாழ்க்கைக்குள் செல்ல விருப்பம் இல்லாததால், தான் நிச்சயதார்த்தத்தை நிறுத்தியதாகவும், இதை வெளியில் சொல்வதால் தனக்கு கெரியரே போனாலும் பரவாயில்லை என்று இதை தெரிவிப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.