8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்-பேக் கொடுக்கும் அனுஷ்கா சர்மா! யார் படத்தில் நடிக்கிறார்?

பாலிவுட்டின் பிரபல நடிகையான அனுஷ்கா சர்மா, எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நடிக்க இருக்கிறார். இவர் எந்த படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் என்பது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Anushka Sharma Come Back : பாலிவுட்டில், டாப் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் அனுஷ்கா சர்மா. விராட் கோலியை திருமணம் செய்து, இரு குழந்தைகளுக்கு தாயான பின்பு இவர், சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுத்து விட்டார். இப்போது கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவர் மீண்டும் சினிமாவில் ரீ-எண்ட்ரி கொடுக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம், வாங்க.
பாலிவுட்டில் ஷாருக்கான், சல்மான் கான், ரன்பீர் கபூர் என பல ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து பிரபலமானவர், அனுஷ்கா சர்மா. இந்தி திரையுலகில் கொடிக்கட்டி பறந்த நடிகைகளுள் முக்கியமான இடத்தை பெற்றவர், இவர்.

அனுஷ்கா சர்மாவிற்கும் விராட் கோலிக்கும் 2017ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. திருமணம் முடிந்த சில ஆண்டுகள் திரையுலகில் நடித்து வந்த இவர், பின்பு குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

அனுஷ்காவிற்கு, 2021ல் வாமிகா என்கிற குழந்தை பிறந்தார். இதையடுத்து, 2024ஆம் ஆண்டில் ஆகாய் என்கிற மகன் பிறந்தார். இதன் பிறகு, அவர் எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை. தயாரிப்பாளராக கூட எதிலும் பங்கெடுத்துக்கொள்ளவில்லை. 

அனுஷ்கா சர்மாவும் விராட் கோலியும், தங்களின் குழந்தைகளுடன் லண்டனில் செட்டில் ஆகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. விராட் கோலியும், தன் மனைவிக்கு துணையாக அவர் எடுக்கும் முடிவுகளில் பக்க பலமாக நிற்கிறார்.

அனுஷ்கா சர்மா, தற்போது 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்-பேக் கொடுக்க தயாராகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவர் அதற்காக தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் படம் எது தெரியுமா?

அட்லீ, தற்போது அல்லு அர்ஜுனை வைத்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் படத்தை எடுத்து வருகிறார். இந்த படத்தில் தீபிகா படுகோன் நடிக்கிறார். இதில் இப்போது அனுஷ்கா சர்மாவும் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

இது குறித்த தகவல்தான் வெளியாகி வருகிறதே தவிர, அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

