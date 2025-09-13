அடுத்தடுத்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகிய இரண்டு நடிகைகள்! காரணம் என்ன?

Anushka, Aishwarya Quit Social Media: சினிமா ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திய தகவல்! தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளனர் பிரபல நடிகைகள். எதற்காக திடீரென விலக முடிவு செய்தார்கள்? அதன் பின்னணி என்ன?
2 நடிகைகளின் அறிவிப்பு: நல்ல படங்களை கொடுத்த நடிகைகளின் வரிசையில் இவரும் இடம்பெறுகின்றனர். இந்நிலையில், இருவரும் திடீரென சமூக வலைதளங்களில் இருந்து சிறிது காலம் விலகுவதாக தெரிவித்துள்ளனர். அந்த நடிகைகள் அனுஷ்கா மற்றும் ஐஷ்வர்யா லக்ஷ்மி ஆவர்.
அனுஷ்காவின் கடிதம்: நீல ஒளியை மெழுகுவர்த்தி ஒளியுடன் மாற்றுகிறேன்... சமூக வலைதளத்திலிருந்து சிறிது நேரம் விலகுகிறேன். உலகையும், வாழ்க்கையையும் மீண்டும் இணைவதற்காக, நம்முடைய ஆரம்பத்திற்கே திரும்புகிறேன்.
சந்திப்போம்: விரைவில் மீண்டும் சந்திப்போம், புதிய கதைகளும் அதிகமான அன்பும் கொண்டு. எப்போதும் போல புன்னகையுடன் இருங்கள். என்றும் அன்புடன், அனுஷ்கா ஷெட்டி.
Gaati தோல்வி: அனுஷ்கா ஷெட்டியின் Gaati படம் ரசிகர்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், திரையரங்குகளில் வந்தபின் கலவையான விமர்சனங்களையும் குறைந்த வசூலையும் சந்தித்தது. கதை மற்றும் இயக்கத்தில் பல குறைகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டாலும், அனுஷ்காவின் நடிப்பு மட்டுமே சிறப்பாக பேசப்பட்டது. இவர் கதாபாத்திரத்தில் கொண்டுவந்த இயல்பும் உண்மையும் விமர்சகர்களை கவர்ந்தது. வசூலில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வராததால் ஏமாற்றம் இருந்தாலும், அனுஷ்காவின் திறமை மீதான நம்பிக்கையை ரசிகர்கள் மறுபடியும் உறுதி செய்தனர்.
ஐஷ்வர்யா லக்ஷ்மி கடிதம்: நடிகை ஐஷ்வர்யா லக்ஷ்மி, சமூக வலைதளத்தில் இருந்து விலகப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார். சினிமா துறையின் இயல்புகளால் சமூக ஊடகம் அவசியம் என நம்பியிருந்தாலும், அது தனது சுய சிந்தனையை பாதித்ததாக அவர் கூறினார்.
சிந்தனையை அழித்தது: “சமூக வலைதளம் எனது சொந்த சிந்தனைகளையும் படைப்பாற்றலையும் கவர்ந்து எடுத்துவிட்டது” என தெரிவித்த அவர், இனி உண்மையான தொடர்புகளையும் சினிமாவையும் தேர்வு செய்ய விரும்புவதாக குறிப்பிட்டார்.
கட்டா குஸ்தி-2: சமீபத்தில் மாமன் படத்தில் நடித்துள்ளார். படம் திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு முன் கட்டா குஸ்தி படம் வெளியான நிலையில், அதன் இரண்டாம் பாகமான கட்டா குஸ்தி 2 படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக அறிவித்தார். இந்நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் இருந்து சில காலம் விலகுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.