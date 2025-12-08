50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?

Aranthangi Nisha Weight Loss Journey : பிரபல நகைச்சுவை கலைஞரும், நடிகையுமான அரந்தாங்கி நிஷா தான் உடல் எடை குறைத்த விஷயத்தை இணையத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அவர், எடை குறைத்தது எப்படி என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Aranthangi Nisha Weight Loss Journey : தமிழ் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் நகைச்சுவை கலைஞராக அறிமுகமாகி பிரபலமானவர் அறந்தாங்கி நிஷா. இப்போது சினிமாவில் நடிகையாகவும் வலம் வருகிறார். இவர், சமீபத்தில் தான் 50 நாட்களில் 14 கிலோ எடை குறைந்ததை பதிவிட்டு இருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
அறந்தாங்கி நிஷா, கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சி மூலம் நகைச்சுவை கலைஞராக அறிமுகமானார். பின்னர் இவரது குரல் பல இடங்களில் கணீரென ஒலித்தது. இப்போது பிரபல தொலைக்காட்சியின் முகமாகவும், இவர் விளங்கி வருகிறார்.
நகைச்சுவை கலைஞரான அறந்தாங்கி நிஷா, மாரி 2, ஹாஸ்டல், கோலமாவு கோகிலா உள்ளிட்ட படங்களில் துணை கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார். பிக்பாஸ் 4 நிகழ்ச்சி இன்னும் இவரை பெரிதாக பிரபலப்படுத்தியது. இதையடுத்து தொடர்ந்து தனது கெரியரில் இவர் முன்னேறி வருகிறார்.
அறந்தாங்கி நிஷா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 50 நாட்களில் 14 கிலோ எடை குறைத்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். இவருக்கு ஒரு தனியார் நிறுவனம், உடலை குறைக்க உதவியிருக்கிறது.
எந்த மருந்துகளும் இல்லாமல், கடினமான டயட்டும் இல்லாமல் உடலை குறைத்திருப்பதாக கேப்ஷனில் பதிவிட பட்டுள்ளது. ஐந்து நாட்களிலேயே ரிசல்டும் தெரியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதைத்தவிர, உடல் எடை குறைத்தது எப்படி என்பது குறித்து அறந்தாங்கி நிஷா எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், இவர் தனது ட்ரெயினர் பேச்சை கேட்டு செய்த வர்க்-அவுட்களும், சரியாக உணவு முறைகளை பின்பற்றியதும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று நெட்டிசன்கள் பேசிக்கொள்கின்றனர்.
அறந்தாங்கி நிஷாவின் இந்த Transformation, பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதோடு, பலரும் இவரைப்போல தானும் ஆக வேண்டும் என்று விரும்புவதாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கூறி வருகின்றனர்.
அறந்தாங்கி நிஷாவின் இந்த புகைப்படங்கள் இப்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. நிஷா, தொடர்ந்து பல மேடை நிகழ்ச்சிகளிலும், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கு பெற்று வருகிறார். (பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள், அறதாங்கி நிஷாவின் தனிப்பட்ட இன்ஸ்டா பதிவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும். இதற்கு ZEE TAMIL MEDIA பொறுப்பேற்காது