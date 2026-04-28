லண்டன் மாப்பிள்ளையை ஏமாற்றிய பிரபல நடிகை! பல கோடி ரூபாயுடன் அபேஸ்..யார் இவர்?

Ashu Reddy : தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கிறார், அஷு ரெட்டி. இவர் மீது தற்போது மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து, திடுக்கிட செய்துள்ளது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான இவர் குறித்து லண்டனை சேர்ந்த ஒருவர் தெரிவித்திருக்கும் விஷயங்கள் வைரலாகி வருகின்றன. இது குறித்த முழு விவரங்களை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Ashu Reddy : தென்னிந்தியாவில் ஓரளவிற்கு பிரபலமான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், அஷு ரெட்டி. இவர், தெலுங்கில் சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அதே சமயத்தில், பிக்பாஸும் இவருக்கு பெரிய லைம்-லைட்டை கொடுத்தது. இந்த நிலையில், அந்த நடிகை ஒரு லண்டன் மாப்பிள்ளையை ஏமாற்றியதாக எழுந்திருக்கும் புகார் பலரையும் திடுக்கிட செய்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கியமான நடிகையாக இருக்கிறார் அஷூ ரெட்டி. இவர் லண்டன் மாப்பிள்ளையை ஏமாற்றியதாக எழுந்திருக்கும் புகார் அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஹைதராபாத்தை அதிர வைத்திருக்கும் இந்த சம்பவத்தில், அஷு ரெட்டி, திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி லண்டன் மென்பொருள் பொறியாளரை ஏமாற்றியிருப்பதாக அவரது தந்தை புகாரளித்திருக்கிறார்.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான அஷூ ரெட்டி ற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீதுதான் இது போன்ற ஒரு மோசடி குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது. லண்டனில் கை நிறைய சம்பாதித்து வரும் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒருவர், இந்தியா வந்திருந்த போது நண்பர்கள் மூலமாக அஷூ ரெட்டியை சந்தித்ததாக தெரிகிறது.
அந்த சந்திப்பின் போது, அஷூ ரெட்டி வளர்ந்து வரும் நடிகையாக இருந்திருக்கிறார். தான், அமெரிக்காவில் முதுகலை படிப்படி முடித்துள்ளதாக கூறி, அவரிடம் அஷூ ரெட்டி அறிமுகமாகியிருக்கிறார்.
2018ல், இவர்களின் நட்பு காதலாக உருவெடுத்துள்ளது. இதையடுத்து, அதே ஆண்டில் அஷூ ரெட்டி அந்த லண்டன் மாப்பிள்ளையை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்திருக்கிறார். அந்த சாப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி விவாகரத்தும் ஆகியிருக்கிறது.
அஷூ ரெட்டிக்கும், லண்டன் மாப்பிள்ளைக்கும் பல ஆண்டுகளாக உறவு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவரிடம், பல ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு காரணங்களை கூறி, அஷூ ரெட்டி காசை பறித்ததாக கூறபடுகிறது. இவருக்கு சொத்துகள், சொகுசு வாகனங்கள் மற்றும் விலையுயர்ந்த தங்க நகைகள் என ஏகப்பட்ட சொத்துகளை அந்த பொறியாளர் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார். இதன் மதிப்பு சுமார், ரூ.9.35 கோடியாம்.
தனக்கு மனைவியாக வருவார் என்கிற நம்பிக்கையில், அஷு ரெட்டி சுமார் ரூ.9.35 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளையும் பணத்தையும் அவர் வாங்கி கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், திருமணம் பற்றி பேசும்போதெல்லாம் அஷு ரெட்டி மழுப்பலாக பதிலளித்ததாகவும், திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தினால் பொய் வழக்கு போடுவேன் என மிரட்டியதாகவும் அந்த மாப்பிள்ளையின் தந்தை கூறுகிறார். இவர் கொடுத்துள்ள புகாரின் அடிப்படையில் அஷு ரெட்டி மற்றும் அவரது குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் மீது ஐதராபாத் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இது குறித்த வழக்கு விசாரணை நடந்து வருகிறது.