45,000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதியான நடிகை! நடித்தது கொஞ்ச படம்தான்..யார் தெரியுமா?

தன் முதல் படத்தின் மூலமே ஹிட் கொடுத்த ஒரு நாயகி, தற்போது பல ஆயிரம் கோடி சொத்துகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த நடிகையின் முதல் படமே, சூப்பர் ஸ்டாருடன்தான் ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். இப்போது அவர் சினிமாவில் நடிப்பதில்லை என்றாலும் அவர் பல ஆயிரம் கோடி சொத்துகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். இந்த நடிகை, இந்தியாவிலேயே பிரபலாமனவர்களுள் ஒருவராகவும் இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
சினிமாவை பொருத்தவரை, முதல் படமே ஒருவருக்கு ஹிட் ஆகுமா என்று கேட்டால், இல்லைதான். கடின உழைப்பை போட்டால் மட்டும்தான், சினிமாவில் ஜொலிக்க முடியும். ஆனால் இங்கு ஒரு நடிகை நடித்த முதல் படமே அவருக்கு ஹிட் படமாக அமைந்திருந்தது.
இந்த நடிகை, மாடலாக இருந்து தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கினார். இவரது பெயர் காயத்ரி ஜோஷி. ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா பட்டத்தை வென்ற இவர், 2004ல் ஷாருக்கானுக்கு ஜோடியாக ஸ்வேட்ஸ் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இதுதான் அவரது முதல் படமாகும்.
இவரது முதல் படமே ஷாருக்கானுடன் என்பதால் இவரது தோற்றம் பாலிவுட் ரசிகர்களை ஈர்த்தது. ஸ்வேட்ஸ் திரைப்படமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது. இவர், பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
காயத்ரி நடித்த முதல் படமே, அவரது கடைசி படமாகவும் அமைந்து விட்டது. இவர், இதற்கு பிறகு வேறு எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை. தன் முதல் படத்தில் நடித்து முடித்த பிறகு சினிமாவில் இருந்து விலகிய இவர், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபரான ஓபராயை திருமணம் செய்திருக்கிறார். இவர் வைத்திருக்கும் நிறுவனம் இந்தியாவின் டாப் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமாக இருக்கிறது.
காயத்ரியின் கணவர் பெயர், விகாஸ். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கின்றனர். தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்த அவர், இதற்காக சினிமாவில் இருந்து விலகியதாக கூறப்படுகிறது.
ஓபராய் ரியால்டியின் நிறுவனர், விகாஸ் ஓபராய்தான் காயத்ரி ஜோஷியின் கணவர். இவர்,, மும்பையில் இருக்கும் பிரபல ஹோட்டல் உள்அட பல சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறார். இந்தியாவின் பெரிய தொழிலதிபர்களுள் ஒருவரகாவும் இருக்கிறார்.
விகாஸ், காயத்ரி ஆகிய இருவருடைய சொத்துகளும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.45,000 கோடிக்கும் மேல் வரும் என சொல்லப்படுகிறது. இவர்கள், இந்தியாவின் பணக்கார தம்பதிகளிளாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள்.