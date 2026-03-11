ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து..ஜீவனாம்சம் கிடையாது! நீதிமன்றம் உத்தரவு..

Hansika Motwani Divorce : பிரபல நடிகை ஹன்சிகாவிற்கும், அவரது கணவர் சோகைலுக்கும் விவாகரத்து ஆகியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Hansika Motwani Divorce : இந்திய திரையுலகில், பிரபலமான நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார் ஹன்சிகா. இவருக்கும், சோகைல் என்கிற தொழிலதிபருக்கும் 2022ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இப்போது, இந்த திருமணம் விவாகரத்தில் முடிந்துள்ளது.
மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான நடிகைகளுள் ஒருவராக விளங்குகிறார், ஹன்சிகா மோத்வானி. குழந்தை நட்சத்திரமாக திரையுலகில் அறிமுகமான இவர், வளர்ந்த பின் ஹீரோயின் ஆனார்.
ஹன்சிகா அறிமுகமானது, தமிழில் எங்கேயும் காதல் மற்றும் மாப்பிள்ளை உள்ளிட்ட படங்களின் மூலமாகத்தான். அந்த படங்களுக்கு பிறகு, தெலுங்கிலும் பல படங்களில் நடிக்க அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது.
ஹன்சிகாவிற்கு, 2022ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் சோகைல் கதூரியா என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. சோகைல், தொழிலதிபர் ஆவார். இருவரும் ஆரம்பத்தில் நண்பர்களாக இருந்து பின்பு காதலர்களாக மாறியவர்கள் ஆவர்.
சோகைல், ஹன்சிகா திருமணம் ஆன புதிதில் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு சென்று போட்டோக்கள் பதிவிடுவது, காதல் மழை பொழிவது என்றிருந்தனர். ஆனால், சில மாதங்களில் அப்படிப்பட்ட போஸ்ட்கள் வருவது நின்று போனது.
ஹன்சிகாவும் சோகைலும் தங்களின் திருமண புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் இருந்து நீக்கினர். இதையடுத்து ஒரு வேளை இருவரும் பிரிந்து வாழ்கின்றனரோ என்கிற சந்தேகம் அனைவருக்கும் வந்தது. இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், ஹன்சிகாவும் தனது திருமணம் குறித்து வெளிவந்த எந்த சர்ச்சைக்கும் பதில் தெரிவிக்காமல் இருந்தார்.
ஹன்சிகாவிற்கும் சோகைலுக்கும் இப்போது விவாகரத்து வழங்கி, மும்பை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விவாகரத்தின் போது ஜீவனாம்சம் எதுவும் வேண்டாம் என்று ஹன்சிகா சொன்னதாக தெரிகிறது.
சோகைல், ஹன்சிகாவின் தோழியான ரிங்கியை திருமணம் செய்திருந்தார். அவர்களின் திருமணத்தில் ஹன்சிகா கலந்துகொண்ட புகைப்படங்கள் 2022ல் திருமணம் சமயத்தில் வைரலாகின. இதையடுத்து ஹன்சிகா ‘லவ் ஷாதி ட்ராமா’ என்கிற தனது ஆவணப்படத்தில் இது குறித்து விளக்கம் அளித்திருந்தார்.