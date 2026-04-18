”வருத்தமாக இல்லை..” விவாகரத்து குறித்து முதன்முறையாக பேசிய ஹன்சிகா!

Hansika Motwani : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர், ஹன்சிகா. இவர், சமீபத்தில் தனக்கு விவாகரத்து ஆனது குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Hansika Motwani : தென்னிந்தியாவின் பல முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்தவர், ஹன்சிகா மோத்வானி. இவருக்கும், தொழிலதிபரான சோஹைல் கதூரியாவிற்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. ஆனால், சில ஆண்டுகளிலேயே இவர்கள் விவாகரத்து பெற்று விட்டனர். தனது கணவருடனான பிரிதலுக்கு பின்பு, ஹன்சிகா முதன் முறையாக முறையாக பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்குபார்ப்போம்.
குழந்தை நட்சத்திரமாக, சின்னத்திரையில் அறிமுகமானவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. சகலக மேஜிக் பென்சில் தொடரில் நடித்த இவர், அதன் மூலம் பெரிதாக பிரபலமானார். இதையடுத்து, இவர் வளர்ந்த பின்பு இவருக்கு ஹீரோயினாக நடிக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைத்தது.
ஹன்சிகா மோத்வானி, தமிழில் முதன் முதலில் அறிமுகமான படம், எங்கேயும் காதல். அந்த படத்தில், வெளிநாட்டில் வாழும் தமிழ் பெண்ணாக நடித்திருந்த இவர், பின்பு மாப்பிள்ளை, வேலாயுதம், சிங்கம் 2 உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து விட்டார்.
ஹன்சிகா மோத்வானிக்கும், தொழிலதிபர் சோஹைல் கதூரியாவிற்கும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு, இருவரும் அவ்வப்போது வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்வது, ஒன்றாக நேரம் செலவிட்டு அதை இணையத்தில் பதிவிடுவது என்றிருந்தனர்.
சோஹைல் இதற்கு முன்னர் ஹன்சிகாவின் தோழியான ரிங்கியை திருமணம் செய்திருந்தார். இவர்களின் விவாகரத்துக்கு பின்புதான் அவர் ஹன்சிகாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இருவரும் திருமண வாழ்க்கையில் இனையும் தருணத்தில் இந்த தகவல் வெளியாகி பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தியது.
ஹன்சிகா, 2 ஆண்டு திருமண வாழ்க்கைக்கு பிற்கு தனது கணவர் சோஹைல் கதூரியாவிடமிருந்து பிரிந்து வாழ ஆரம்பித்துள்ளார். சமீபத்தில் மும்பை நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு தொடுத்த அவர், தனக்கு ஜீவனாம்சம் வேண்டாம் என்றும், விவாகரத்து கோரியும் வழக்கு தொடுத்தார். இதை விசாரித்த நீதிபதிகள் இவர்களுக்கு விவாகரத்து கொடுத்து விட்டனர்.
ஹன்சிகா, பல நாட்களுக்கு பிறகு தனது விவாகரத்து பற்றி ஒரு பாட்காஸ்ட் பேட்டியில் மனம் திறந்திருக்கிறார். அதில், தன்னுடைய கடினமான காலங்களில் குடும்பத்தினர் ஆதரவாக இருந்ததாக பேசிய ஹன்சிகா, என்ன பிரச்சனை என்பது தனக்கும் சோஹைலுக்கும் மட்டுமே தெரியும் என்றும் கூறினார். மேலும், தவறான ரயிலில் ஏறிவிட்டால் சேருமிடத்தை அடையும் வரை காத்திருப்பதை விட, பாதியில் இறங்கி விடுவது புத்திசாலித்தனம் என்று கூறியிருந்தார். மேலும் இந்த முடிவால் வருத்தமில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
ஹன்சிகா மோத்வானியின் இந்த துணிச்சலான பேட்டியை பலரும் பாரட்டி வருகின்றனர். ஹன்சிகா, இப்போதைக்கு எந்த படங்களிலும் பெரிதாக கமிட் ஆகவில்லை என்றாலும், விரைவில் படங்களில் நடிக்க ஆரம்பிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.