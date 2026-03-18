விவாகரத்து முடித்த கையோடு..ஹன்சிகா சென்ற இடம்! என்னன்னு பாருங்க..

Hansika Motwani Divorce : இந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. இவருக்கு சமீபத்தில் விவாகரத்து நடந்தது. இதையடுத்து, விவாகரத்து முடிந்த கையோடு அவர் எங்கு சென்றிருக்கிறார் என்பதை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
Hansika Motwani Divorce : இந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. இவர், குழந்தை நட்சத்திரமாக திரையுலகில் நுழைந்தார். இவருக்கும், தொழிலதிபர் சோஹைல் கதூரியாவிற்கும், 2022ல் திருமணம் நடந்தது. இவர்கள், இருவருக்கும் சமீபத்தில் விவாகரத்து பெற்றனர்.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானிக்கும், சோஹைல் கதூரியாவிற்கும் திருமணம் நடந்தது. தொழிலதிபரான சோஹைல் கதூரியாவை திருமணம் செய்ததை அடுத்து, ஹன்சிகா ‘லவ் ஷாதி ட்ராமா’ என்கிற ஆவணப்படத்தையும் வெளியிட்டிருந்தார்.
சோஹைல் கதூரியா, ஹன்சிகாவின் தோழியான ரிங்கியைதான் திருமணம் செய்திருந்தார். அவரை விவாகரத்து செய்த கையோடு, ஹன்சிகாவை 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கரம் பிடித்தார். ஆனால், 3 ஆண்டுகள் கூட இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை நீடிக்கவில்லை.
சமீபத்தில் சோகைலுக்கும் ஹன்சிகாவிற்கும் விவாகரத்து நடந்தது. இதில், தனக்கு ஜீவனாம்சமாக எதுவும் வேண்டாம் என்று கூறி ஹன்சிகா மும்பை நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து பெற்றார்.
விவாகரத்து பெற்ற பிறகு, ஹன்சிகா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது அனைவருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அவரது சமீபத்திய பதிவுகள் உள்ளன. அவர், தனக்கு மன அமைதி கொடுக்கும் ஒரு இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறார்.
Waheguru என்கிற வரியை, ஹன்சிகா தனது போஸ்ட்களில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த இடத்திற்கு தனது தாயுடன் சென்றிருக்கும் அவர், மகிழ்ச்சியாக சிரித்துக்கொண்டே போட்டோக்களுக்கு போஸ் கொடுக்கிறார். இந்த இடம் கோவில் என்பதை தாண்டி, ஞானபீடமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஹன்சிகா, இதுவரை தமிழில் தான் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். மாப்பிள்ளை மற்றும் எங்கேயும் காதல் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக தமிழில் அறிமுகமான இவர், தொடர்ந்து விஜய், சூர்யா உள்ளிட்ட பலருக்கு ஜோடியாக நடித்து விட்டார்.
ஹன்சிகா, கடைசியாக தமிழில் நடித்த மஹா என்கிற படம் தோல்வியை தந்தது. இதையடுத்து கார்டியன் என்கிற படத்தில் நடித்தார். அதுவும் எதிர்பார்த்த வெற்றியை கொடுக்கவில்லை. கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக பெரிதாக எந்த படங்களிலும் இவர் தலைக்காட்டாமல் இருக்கிறார்.