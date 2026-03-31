நடிகை ஜனனிக்கு திருமணம்..மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? பெரிய உத்தியோகம்..

Janani Wedding Photos : பிரபல நடிகை ஜனனிக்கு சமீபத்தில் திருமணம் நடந்தது. இவருக்கும், இருக்கும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில், ஜனனியின் திருமணம் செய்து கொண்ட நபர் குறித்த விவரங்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Janani Wedding Photos : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர் ஜனனி. தெகிடி படம் மூலமாக ரசிகர்களை சம்பாதித்த இவர், பிக்பாஸ் சீசன் 2வில் முக்கிய போட்டியாளராகவும் இருந்தார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
சென்னையை சேர்ந்த ஜனனி, தமிழில் திரு திரு துரு துரு திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார். விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் ஒரு சில காட்சிகளில் வரும் கதாப்பாத்திரத்தில் மட்டும் நடித்திருப்பார்.
ஜனனிக்கு பெரிய வெளிச்சத்தை கொடுத்த படம், அவன் இவன். இந்த படத்தில் அவர், பேபி என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் கான்ஸ்டேபிள் ஆக நடித்து, மக்களை கவர்ந்தார்.
ஜனனி, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது சீசனிலும் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தார். இவர், அந்த சீசனின் மூன்றாவது ரன்னர் அப் பட்டத்தை வென்றார். ஜனனியின் நடிப்பில், 2024ல் ஹாட்ஸ்பாட் திரைப்படம் வெளியானது. அதன் பிறகு, அவர் நடித்த படங்கள் வெளியாகவில்லை.
ஜனனிக்கும், ரோஷன் ஷ்யாம் என்பவருக்கும் சமீபத்தில் திருமணம் நடந்துள்ளது. இரு வீட்டாரும் இணைந்து நடத்திய இந்த திருமண புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ரோஷன் ஷ்யாம், ஒரு விமானி ஆவார். இதற்கு முன்பு Emirates-ன் குழுவில் ஒருவராக இருந்திருக்கிறார். முன்னர், விமானத்தை பழுது பார்ப்பவராக இருந்த இவர், இப்போது விமானியாக இருக்கிறார்.
ரோஷன் ஷ்யாம், துபாய், ஃப்லோரிடா, மையாமி உள்ளிட்ட பல இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறார்.
ரோஷன் ஷ்யாம் மற்றும் ஜனனிக்கு, பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.