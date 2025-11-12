English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • "நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி".. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்

"நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி".. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்

Actress Kajal Aggarwal Latest Photos: நடிகை காஜல் அகர்வால் அழகிய புகைப்படங்களை இங்கே. 

Actress Kajal Aggarwal: நடிகை காஜல் அகர்வால் தற்போது சிவப்பு உடையில் இருக்கும் அழகிய புகைப்படங்களை தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். 
1 /7

நடிகை காஜல் அகர்வால் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் இங்கே.

2 /7

இந்த நிலையில், தற்போது சிவப்பு உடையில் இருக்கும் தனது அழகிய புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார். 

3 /7

தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் காஜல் அகர்வால். இவர் பல ஸ்டார் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்தவர். 

4 /7

தமிழில் 2008ஆம் ஆண்டு வெளியான பழனி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். அப்படத்தில் நடிகர் பரத்துக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். 

5 /7

அதன் பின்னர் பட வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து கிடைக்க சூர்யா, விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட தமிழின் டாப் நடிகர்களுடனும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. முதலில் ஹிந்தியில் இவர் அறிமுகமானாலும் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளிலேயே தொடர்ந்து பயணித்தார். 

6 /7

இந்த சூழலில், காஜல் அகர்வால் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு கவுதம் கிச்சலு எனும் தொழிலதிபரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்களுக்கு நீல் எனும் ஒரு மகனும் உள்ளார்.   

7 /7

காஜல் அகர்வால் சமூக வலைத்தளங்களில் தனது குடும்பத்துடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை பதிவிடுவது வழக்கம். 

