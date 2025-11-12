"நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி".. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்

Actress Kajal Aggarwal Latest Photos: நடிகை காஜல் அகர்வால் அழகிய புகைப்படங்களை இங்கே.
Actress Kajal Aggarwal: நடிகை காஜல் அகர்வால் தற்போது சிவப்பு உடையில் இருக்கும் அழகிய புகைப்படங்களை தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
நடிகை காஜல் அகர்வால் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் இங்கே.
இந்த நிலையில், தற்போது சிவப்பு உடையில் இருக்கும் தனது அழகிய புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் காஜல் அகர்வால். இவர் பல ஸ்டார் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்தவர்.
தமிழில் 2008ஆம் ஆண்டு வெளியான பழனி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். அப்படத்தில் நடிகர் பரத்துக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.
அதன் பின்னர் பட வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து கிடைக்க சூர்யா, விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட தமிழின் டாப் நடிகர்களுடனும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. முதலில் ஹிந்தியில் இவர் அறிமுகமானாலும் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளிலேயே தொடர்ந்து பயணித்தார்.
இந்த சூழலில், காஜல் அகர்வால் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு கவுதம் கிச்சலு எனும் தொழிலதிபரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்களுக்கு நீல் எனும் ஒரு மகனும் உள்ளார்.
காஜல் அகர்வால் சமூக வலைத்தளங்களில் தனது குடும்பத்துடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை பதிவிடுவது வழக்கம்.