ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?

Keerthy Suresh Weight Loss Tips : பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், ஒரே ஆண்டில் உடல் எடையை குறைத்தார். அது எப்படி என்று கூறியிருக்கிறார். இங்கு அது குறித்து பார்ப்போம்.
Keerthy Suresh Weight Loss Tips : தென்னிந்திய திரையுலகில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர், கீர்த்தி சுரேஷ். இவர், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உடல் எடையை குறைத்தார். அதற்கான சீக்ரெட் என்ன என்பது குறித்தும் சமீபத்தில் கூறியிருந்தார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழில், இது என்ன மாயம் படம் மூலம் அறிமுகமானவர் கீர்த்தி சுரேஷ். அதன் பிறகு இவர் நடித்த பல படங்கள் ஹிட் ஆகிவிட்டது.
விஜய், ரஜினி உள்ளிட்ட நடிகர்களுடன் சேர்ந்து நடித்திருக்கும் கீர்த்தி, மேனகா சுரேஷின் மகளாவார். மலையாள திரையுலகில் இருந்து வந்துள்ள இவர், இப்போது தமிழின் டாப் நடிகைகளுள் ஒருவர்.
கீர்த்தி சுரேஷ், ஒரே ஆண்டில் பயங்கரமாக வெயிட் லாஸ் செய்தார். அது எப்படி என்பது குறித்து ஊடகத்திற்கு கொடுத்திருந்த நேர்காணல் ஒன்றில் கூறியிருக்கிறார்.
கீர்த்தி சுரேஷ், தன் உடலை ஃபிட் ஆக வைத்திருக்க ஆரம்பத்தில் கார்டியோ உடற்பயிற்சிகளை செய்திருக்கிறார். இதனால், இவரது கண்ணங்கள் எல்லாம் ஒட்டிப்போய் விட்டதாக கூறியிருந்தார்.
கீர்த்தி சுரேஷ், தன் உடலை ஃபிட் ஆக வைத்திருக்க ஆரம்பத்தில் கார்டியோ உடற்பயிற்சிகளை செய்திருக்கிறார். இதனால், இவரது கண்ணங்கள் எல்லாம் ஒட்டிப்போய் விட்டதாக கூறியிருந்தார்.
பெரிதாக டயட் இல்லாமல் உடல் எடையை குறைக்க அவருக்கு கார்டியோ உடற்பயிற்சிகள் உதவியிருக்கிறது.
இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள் தகவல்கள், முற்றிலும் கீர்த்தி சுரேஷின் தனிப்பட்ட அனுபவம். இதை உறுதிப்படுத்தும் மருத்துவ சான்றுகள் எதுவும் இல்லை. இதற்கு Zee News Media பொறுப்பேற்காது.