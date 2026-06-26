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குஷ்பு மகள் திருமண கொண்டாட்டம்! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்..த்ரிஷாவ பாருங்க

Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:29 PM IST

குஷ்பு-சுந்தர்.சியின் மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கு சமீபத்தில் திருமணம் நடந்து முடிந்தது. இதையடுத்து, இந்த திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியாகியிருப்பதோடு இவை இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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அவந்திகா

குஷ்பு-சுந்தர்.சியின் மூத்த மகள், அவந்திகா. இவருக்கும், ஷ்ரவன் ஸ்ரீநிவாசன் என்பவருக்கும் திருமணம் நடந்துள்ளது. கோவாவில் நடந்த இந்த திருமணத்தில் பல்வேறு பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.

 

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திருமணம்

அவந்திகா-ஷ்ரவன் திருமண புகைப்படங்களை நடிகை தமன்னாவும் தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதை பகிர்ந்து, இது ஒரு Fairytale கதை போல இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

 

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தென்னிந்திய பிரபலங்கள்

ஷ்ரவன் - அவந்திகா திருமண வைபோகத்தில் தென்னிந்திய பிரபலங்கள் பல பேர் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா?

 

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த்ரிஷா

நடிகைகள் த்ரிஷா, தமன்னாவுடன், ஆர்த்தி ரவி மற்றும் பிருந்தா மாஸ்டர் உள்ளிட்டோர் போஸ் கொடுக்கும் காட்சி. இவர்களுடன் நாகார்ஜுனா, சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ் உள்ளிட்டோரும் தங்களின் குடும்பத்தோடு இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.

 

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வைரல்

இந்த திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ரசிகர்கள் புதுமண ஜோடிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளதோடு, அவர்கள் நீடுழி வாழ வேண்டும் என கமெண்ட்களில் கூறி வருகின்றனர்.

TAGS:
Kushboo
Avantika Wedding

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