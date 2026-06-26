/குஷ்பு மகள் திருமண கொண்டாட்டம்! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்..த்ரிஷாவ பாருங்க

குஷ்பு-சுந்தர்.சியின் மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கு சமீபத்தில் திருமணம் நடந்து முடிந்தது. இதையடுத்து, இந்த திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியாகியிருப்பதோடு இவை இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
குஷ்பு-சுந்தர்.சியின் மூத்த மகள், அவந்திகா. இவருக்கும், ஷ்ரவன் ஸ்ரீநிவாசன் என்பவருக்கும் திருமணம் நடந்துள்ளது. கோவாவில் நடந்த இந்த திருமணத்தில் பல்வேறு பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.
அவந்திகா-ஷ்ரவன் திருமண புகைப்படங்களை நடிகை தமன்னாவும் தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதை பகிர்ந்து, இது ஒரு Fairytale கதை போல இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
ஷ்ரவன் - அவந்திகா திருமண வைபோகத்தில் தென்னிந்திய பிரபலங்கள் பல பேர் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா?
நடிகைகள் த்ரிஷா, தமன்னாவுடன், ஆர்த்தி ரவி மற்றும் பிருந்தா மாஸ்டர் உள்ளிட்டோர் போஸ் கொடுக்கும் காட்சி. இவர்களுடன் நாகார்ஜுனா, சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ் உள்ளிட்டோரும் தங்களின் குடும்பத்தோடு இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ரசிகர்கள் புதுமண ஜோடிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளதோடு, அவர்கள் நீடுழி வாழ வேண்டும் என கமெண்ட்களில் கூறி வருகின்றனர்.