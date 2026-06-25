/குஷ்பு மகள் திருமண கொண்டாட்டம்! யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க பாருங்க..

நடிகை குஷ்பு, நடிகர் மற்றும் இயக்குநரின் மகள் சுந்தர்.சியின் முதல் மகளான அவந்திகாவின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கியிருக்கிறது. இந்த திருமண விழாவில் கலந்து கொள்பவர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பிரபல நடிகை குஷ்பு, சுந்தர்.சியின் மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கு விரைவில் கோவாவில் திருமணம் நடக்க இருக்கிறது. இந்த திருமண விழாவின் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
குஷ்பு வீட்டு திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள, பழம்பெறும் நடிகை சரிதா வந்துள்ளார். அவர் குஷ்புவுடன் போஸ் கொடுத்த காட்சி.
இந்த புகைப்படத்தில் குஷ்புவுடன் நாகர்ஜுனா மற்றும் அவருடைய மகள் அமலா உள்ளிட்டோர் இருக்கின்றார்.
குஷ்பு மகளின் திருமணத்தில் கலந்துகொள்ள தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்க்கு அழைப்பு விடப்பட்டிருக்கிறது. இதில் அவர் வந்து கலந்து கொள்வாரா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
விஜய், இந்த திருமணத்தில் த்ரிஷாவுடன் கலந்து கொள்வாரா என்கிற அச்சமும் தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது. இதற்கான விடை விரைவில் தெரிந்து விடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.