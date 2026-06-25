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குஷ்பு மகள் திருமண கொண்டாட்டம்! யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க பாருங்க..

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:20 PM IST

நடிகை குஷ்பு, நடிகர் மற்றும் இயக்குநரின் மகள் சுந்தர்.சியின் முதல் மகளான அவந்திகாவின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கியிருக்கிறது. இந்த திருமண விழாவில் கலந்து கொள்பவர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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குஷ்பு

பிரபல நடிகை குஷ்பு, சுந்தர்.சியின் மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கு விரைவில் கோவாவில் திருமணம் நடக்க இருக்கிறது. இந்த திருமண விழாவின் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

 

Daughter2/5

மகள்

குஷ்பு வீட்டு திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள, பழம்பெறும் நடிகை சரிதா வந்துள்ளார். அவர் குஷ்புவுடன் போஸ் கொடுத்த காட்சி.

 

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செலிப்ரேஷன்

இந்த புகைப்படத்தில் குஷ்புவுடன் நாகர்ஜுனா மற்றும் அவருடைய மகள் அமலா உள்ளிட்டோர் இருக்கின்றார். 

 

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விஜய்

குஷ்பு மகளின் திருமணத்தில் கலந்துகொள்ள தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்க்கு அழைப்பு விடப்பட்டிருக்கிறது. இதில் அவர் வந்து கலந்து கொள்வாரா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

 

Trisha5/5

த்ரிஷா

விஜய், இந்த திருமணத்தில் த்ரிஷாவுடன் கலந்து கொள்வாரா என்கிற அச்சமும் தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது. இதற்கான விடை விரைவில் தெரிந்து விடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Kushboo
Avantika Marriage

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