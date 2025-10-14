அடுத்த நயன்தாரா இவங்க தான் போலயே.. வரிசை கட்டி வெளியாகும் பிரபல நடிகையின் படங்கள்!

Actress Mamitha Baiju Movie Lineups: பிரபல நடிகை ஒருவருக்கு அடுத்தடுத்து பல திரைப்படங்கள் வெளியாக இருக்கிறது. அவர் யார்? எந்தெந்த படங்களில் அவர் நடித்து வருகிறார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
நயன்தாரா, த்ரிஷா ஒரு காலத்தில் எப்படி வரிசைகட்டி படங்கள் வெளியானதோ, அதேபோல், தற்போது தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களில் கமிட்டாகி வருகிறார் பிரபல நடிகை ஒருவர்.
அவர் வேறு யாரும் இல்லை, பிரேமலு படத்தின் மூலம் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்த நடிகை மமிதா பைஜு தான். இவர் தற்போது பல படங்களில் கமிட்டாகி முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து வருகிறார்.
ட்யூட்: தீபாவளிக்கு வெளியாக இருக்கும் ட்யூட் படத்தில் கதாநாயகன் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார் மமிதா பைஜு. இப்படத்தில் அவர் முக்கிய ரோலில் நடித்திருப்பதாக தெரிகிறது.
ஜனநாயகன்: நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய், அவரது கடைசி படமான ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இப்படத்தில் மமிதா பைஜு நடித்திருக்கிறார். ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் 2026 பொங்கலுக்கு வெளியாக இருக்கிறது.
சூர்யா 46: இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கும் படத்தில் தற்போது நடிகர் சூர்யா நடித்து வரும் நிலையில், அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்து வருகிறார். இப்படமும் அடுத்த ஆண்டு வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.
தனுஷ் 56: நடிகர் தனுஷுக்கு கடைசியாக இட்லி கடை படம் வெளியானது. தற்போது அவர் அவரது 56வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். தனுஷுக்கு ஜோடியாக இப்படத்தில் மமிதா பைஜு நடிக்கிறார்.
இரண்டு வானம்: இயக்குநர் ராம் குமார் இயக்கத்தில் விஷ்னு விஷால் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் இரண்டு வானம். இப்படத்தில் விஷ்னு விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார் மமீதா பைஜு.