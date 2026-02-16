நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..

Mamta Mohandas : பிரபல மலையாள நடிகையான மம்தா மோகன்தாஸ், தன்னை ஒரு மலையாள நடிகர் டேட்டிங்கிற்கு அழைத்ததாகவும், அவருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் நிச்சயமாகி இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Mamta Mohandas : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர் மம்தா மோகன்தாஸ். இவர், சமீபத்தில் கொடுத்த நேர்காணலில் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி மனம் திறந்திருக்கிறார். அப்போது, தன்னை ஒரு மலையாள நடிகர் டேட்டிங்கிற்கு அழைத்ததாகவும், அவருக்கு திருமணம் நிச்சயமானதை மறைத்து தன்னை அழைத்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.
தென்னிந்தியாவின் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர், மம்தா மோகன்தாஸ். கேரளாவை சேர்ந்த இவர் தமிழிலும் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். தமிழ் மொழியில் இவர் நடித்த முதல் படம், சிவப்பதிகாரம். இந்த படத்தில் அவர் விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடித்திருப்பார்.
மம்தா, குரு என் ஆளு, தடையறத்தாக்க, எனிமி, மகாராஜா உள்ளிட்ட சில படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். மலையாளம் மற்றும் தமிழில் உருவாகும் படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.
மம்தாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பலருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். இரண்டு முறை, புற்றுநோய் பாதிப்பால் அவதிப்பட்ட இவர், அதிலிருந்து இரு முறையும் மீண்டு வந்து சினிமாவில் கால் பதித்தார். இவரது இந்த தன்னம்பிக்கை, பலருக்கு நம்பிக்கை அளித்திருக்கிறது.
மம்தா, சமீபத்தில் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒன்றில் நடந்த விஷயம் குறித்து பேசினார். அப்போது, அவர் ஒரு மலையாள நடிகர் குறித்து பகிர்ந்துகொண்ட விஷயங்கள் பகீர் கிளப்பியது.
மம்தா, தனக்கு காதல் அல்லது டேட்டிங் செல்வதில் அதிக அனுபவம் கிடையாது என்று பேசினார். தான் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்தில், ஒரு பெண்ணாக தனது சொந்த எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற விரும்பியதாக கூறினார்.
அந்த சமயத்தில், ஒரு பிரபலமான மலையாள நடிகர், தன்னை டேட்டிங் செல்ல அழைத்ததாக மம்தா பேசினார். அவருடன் செல்ல, தனது தாயிடமிருந்து பர்மிஷனும் பெற்றுக்கொண்டாராம். ஆனால், ஒரு மாதத்திற்கு பின்புதான், அவருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது தனக்கு தெரிந்ததாகவும், அது அதிர்ச்சியளித்ததாகவும் கூறினார்.
மம்தாவுக்கு பிரஜித் என்பவருடன் திருமணம் ஆனது. ஆனால், அவர்கள் ஆறு மாதத்திலேயே பிரிந்தனர். இப்போது தான் ஒரு திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவதாகவும் ஆனால் அது உண்மையான உறவாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அந்த நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார்.