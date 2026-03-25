ஆளே மாறிப்போன மனிஷா கொய்ராலா! எப்படி இருந்தவங்க..இப்படி ஆகிட்டாங்களே..

Manisha Koirala Photos : இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், மனிஷா கொய்ராலா. இவரது சமீபத்திய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Manisha Koirala Photos : இந்திய நடிகைகளுள், முக்கிய இடத்தை பிடித்தவராக இருந்தவர் மனிஷா கொய்ராலா. இந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட மொழி படங்களில் நடித்த அவர், 26 வருடங்களுக்கு முன்பு தென்னிந்தியாவின் ஹிட் ஹீரோயின்களுள் ஒருவராக இருந்தார். இவர், சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சில போட்டோக்களை பதிவிட்டிருந்தார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
பாம்பே, முதல்வன் உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்கள் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான ஹீரோயினாக மாறியவர் மனிஷா கொய்ராலா. இவர் நடித்ததில் ‘உயிரே’ திரைப்படம்தான் இவருக்கு பெரிய அங்கீகாரத்தை பெற்றுத்தந்த படமாகும்.
மனிஷா கொய்ராலா, 1989ல் நேபாள மொழிப்படத்தில் சிறிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலமாக இவர் சினிமாவில் நுழைந்தார். பின்னர், இந்தியில் வெளியான சௌடகர் எனும் படம் இவரது முகத்தை இன்னும் பிரபலாக்கியது. இவர் இப்போது இந்தியராக அறியப்பட்டாலும் இவர் பிறந்த நாடு நேபாளம்.
மனிஷா கொய்ராலா, தெலுங்கில் கூட நடித்திருக்கிறார். 1994ல் நாகார்ஜுனா நடிப்பில் கிரிமினல் எனும் படம் வெளியானது. அந்த ஊர் ரசிகர்களுக்கும் இவர் பரீச்சியமான முகமாக மாறினார்.
ஆளவந்தான், பாபா, மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற படங்களின் மூலம், மனிஷா கொய்ராலா கமல் மற்றும் ரஜினிகாந்திற்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். கொஞ்சம் வயதான பின்பு ரஜினியின் மருமகனான தனுஷிற்கு மாமியாராக ‘மாப்பிள்ளை’ படத்தில் நடித்தார். அதன் பிறகு இவரை பெரிதாக தமிழ் படங்களில் பார்க்க முடியவில்லை.
மனிஷா கொய்ராலா, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார். அதற்கான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொண்டு சில வருட போராட்டங்களுக்கு பிறகு அதிலிருந்து மீண்டார்.
மனிஷா கொய்ராலாவிற்கு தற்போது 55 வயது ஆகிறது. இவரது சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சில, இணையத்தில் வைரலாகி இருக்கிறது. இதை பார்த்த பலர், “நம்ப மனிஷா கொய்ராலாவா இது!” என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
மனிஷா கொய்ராலா, வயதானாலும் மாடர்னாக போஸ் கொடுத்து பதிவிட்டிருக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இவரது படங்கள் குறித்த நினைவுகளை பலரும் இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.