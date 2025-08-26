English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நடிகை மஞ்சிமா உடல் எடைக்காக...அறுவை சிகிச்சையா? முழு விவரம்...

Manjima Mohan Weight Surgery: மஞ்சிமா மோகனின் வாழ்க்கை எளிதல்ல… ஹார்மோன் பிரச்சனை, உடல் பருமன், body shaming — இவை எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் அவரை வாட்டியவைகள். இறுதியில் surgery கூட யோசிக்க வைத்த அந்த மறைக்கப்பட்ட உண்மை!

Manjima Mohan Weight Surgery: நடிகை மஞ்சிமா மோகன் சமீபத்தில் தனது உடல் எடைக் குறைப்பு குறித்து பேட்டி அளித்தார். ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் காரணமாக எடை அதிகரித்தது. பல முயற்சிகள் செய்தபோதும், ஒருகட்டத்தில் அறுவை சிகிச்சையும் யோசித்தேன் என தெரிவித்துள்ளார்.
1 /7

உடல் எடை சிரமம்: மஞ்சிமா தனது எடை பிரச்சனைக்கான உண்மையான காரணம் ஹார்மோன் மாற்றம் என்று கூறினார். எடை அதிகரிப்பை விட, அந்த பிரச்சனையை சமாளிப்பதே கடினம் என உணர்ந்ததாகவும் பகிர்ந்தார்.

2 /7

அவரது கருத்து: உடல் பருமனைப் பற்றிய பேச்சு (body shaming) ஒருவரை மனதளவில் பாதிக்கக்கூடும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார். உடலின் ஆரோக்கியம் முக்கியம்; வெளிப்புற அழகை விட உடல் நலமே முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றார்.

3 /7

ஆரம்பக் காலம்: மஞ்சிமா 1993 மார்ச் 11 அன்று திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்தார். குழந்தை நடிகையாக சினிமாவில் அறிமுகமான அவர், சில வருடங்கள் இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் முன்னணி கதாபாத்திரங்களுடன் வெற்றி பெற்றார்.  

4 /7

தமிழ் சினிமா அறிமுகம்: கௌதம் மேனன் இயக்கிய அச்சம் என்பது மடமையடா படத்தில் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக அறிமுகமானார். முதல் படமே பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று, அவர் ரசிகர்களின் மனதை பிடித்தார்.

5 /7

திரைப்படங்கள்: தமிழில் சத்ரியன், தேவராட்டம், FIR, இப்படை வெல்லும் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். மலையாளத்தில் Oru Vadakkan Selfie, Mikhael போன்ற படங்களும் இவரது முக்கிய படைப்புகள். தெலுங்கில் Sahasam Swasaga Sagipo மூலம் அறிமுகமானார்.  

6 /7

திருமணம்: தேவராட்டம் படத்தில் கௌதம் கார்த்திக்குடன் சேர்ந்து நடித்தபோது இருவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டது. 2022 நவம்பர் 28 அன்று, சென்னையில் நெருங்கிய குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் முன்னிலையில், இருவரும் எளிமையான நிகழ்வில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

7 /7

சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்: அவரது தந்தை விபின் மோகன் ஒரு பிரபல சினிமாடோகிராபர், தாய் கலாமண்டலம் கிரிஜா ஒரு நடன கலைஞர். சென்னையின் ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றார். சிறுவயதில் பல படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்தவர்.

Manjima Mohan Surgery Weight gain PCOD Body Shaming

Next Gallery

8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ