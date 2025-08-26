நடிகை மஞ்சிமா உடல் எடைக்காக...அறுவை சிகிச்சையா? முழு விவரம்...

Manjima Mohan Weight Surgery: மஞ்சிமா மோகனின் வாழ்க்கை எளிதல்ல… ஹார்மோன் பிரச்சனை, உடல் பருமன், body shaming — இவை எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் அவரை வாட்டியவைகள். இறுதியில் surgery கூட யோசிக்க வைத்த அந்த மறைக்கப்பட்ட உண்மை!
Manjima Mohan Weight Surgery: நடிகை மஞ்சிமா மோகன் சமீபத்தில் தனது உடல் எடைக் குறைப்பு குறித்து பேட்டி அளித்தார். ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் காரணமாக எடை அதிகரித்தது. பல முயற்சிகள் செய்தபோதும், ஒருகட்டத்தில் அறுவை சிகிச்சையும் யோசித்தேன் என தெரிவித்துள்ளார்.
உடல் எடை சிரமம்: மஞ்சிமா தனது எடை பிரச்சனைக்கான உண்மையான காரணம் ஹார்மோன் மாற்றம் என்று கூறினார். எடை அதிகரிப்பை விட, அந்த பிரச்சனையை சமாளிப்பதே கடினம் என உணர்ந்ததாகவும் பகிர்ந்தார்.
அவரது கருத்து: உடல் பருமனைப் பற்றிய பேச்சு (body shaming) ஒருவரை மனதளவில் பாதிக்கக்கூடும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார். உடலின் ஆரோக்கியம் முக்கியம்; வெளிப்புற அழகை விட உடல் நலமே முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றார்.
ஆரம்பக் காலம்: மஞ்சிமா 1993 மார்ச் 11 அன்று திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்தார். குழந்தை நடிகையாக சினிமாவில் அறிமுகமான அவர், சில வருடங்கள் இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் முன்னணி கதாபாத்திரங்களுடன் வெற்றி பெற்றார்.
தமிழ் சினிமா அறிமுகம்: கௌதம் மேனன் இயக்கிய அச்சம் என்பது மடமையடா படத்தில் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக அறிமுகமானார். முதல் படமே பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று, அவர் ரசிகர்களின் மனதை பிடித்தார்.
திரைப்படங்கள்: தமிழில் சத்ரியன், தேவராட்டம், FIR, இப்படை வெல்லும் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். மலையாளத்தில் Oru Vadakkan Selfie, Mikhael போன்ற படங்களும் இவரது முக்கிய படைப்புகள். தெலுங்கில் Sahasam Swasaga Sagipo மூலம் அறிமுகமானார்.
திருமணம்: தேவராட்டம் படத்தில் கௌதம் கார்த்திக்குடன் சேர்ந்து நடித்தபோது இருவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டது. 2022 நவம்பர் 28 அன்று, சென்னையில் நெருங்கிய குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் முன்னிலையில், இருவரும் எளிமையான நிகழ்வில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்: அவரது தந்தை விபின் மோகன் ஒரு பிரபல சினிமாடோகிராபர், தாய் கலாமண்டலம் கிரிஜா ஒரு நடன கலைஞர். சென்னையின் ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றார். சிறுவயதில் பல படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்தவர்.