7 முதலமைச்சர்களுடன் நடித்த ஒரே நடிகை! தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆள்..யார் தெரியுமா?

Only Actress Acted With 7 CM : தமிழ் சினிமாவில் மூத்த நடிகையாகவும் முக்கிய நடிகையாகவும் இருந்த ஒரு நடிகை மட்டும்தான், இதுவரை தென்னிந்தியாவில் முதலமைச்சர்களாக இருந்த ஏழு பேருடன் நடித்திருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
Only Actress Acted With 7 CM : தமிழ்நாடு இதுவரை எத்தனையோ அரசியல் களத்தை கண்டுள்ளது. இதில், முக்கிய பங்காற்றியவர்களில் முக்கியமானவர்களாக நாடகம், சினிமா உள்ளிட்ட பின்புலம் கொண்டவர்களாகத்தான் இருக்கின்றனர். அப்படி, வந்த முதலமைச்சர்கள் நாடகத்திலும் சினிமாவிலும் நடித்துள்ளனர். அவர்களுடன் இந்த நடிகையும் நடித்திருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, மனோரமாதான். தமிழ் திரையுலகின் முத்தான பெண் நகைச்சுவை கலைஞரான இவர், நல்ல குரல் வளம் மிக்கவர். இவரது டைலாக் டெலிவரிக்கும், அவ்வப்போது பாடும் பாடல்களுக்கே அத்தனை பேர் ரசிகர்களாக இருந்தனர்.
தமிழ்நாட்டின் தவிர்க்க முடியாத தலைவர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், பேரறிஞர் அண்ணா. இவர், 1967 முஹ்டல் 1969 வரை தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக இருந்தார். இவர், இதற்கு முன்னர் மேடை நாடக கலைஞராகவும் இருந்திருக்கிறார். இவருடன் மனோரமா மேடை நாடங்களில் நடித்ததாக கூறப்படுகிறது.
மறைந்த திமுக தலைவர், தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான கருணாநிதி, 1969 முதல் 2011 வரை ஐந்து முறை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியில் இருந்திருக்கிறார். இவரும் மேடை நாடகம் மூலம் சினிமாவிற்கு வந்தவர். இவருடன், மேடை நாடகத்தில் மனோரமா நடித்ததாக கூறப்படுகிறது.
நடிகராக இருந்து, பின்னர் அதிமுக அரசியல் கட்சியின் தலைவராக மாறியவர், எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன்.1977 முதல் 1987 வரை சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மெல் இவர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். இவர் நடித்த அன்பே வா, எங்கள் வீட்டு பிள்ளை, ஆனந்த ஜோதி, தர்மம் தலைகாக்கும் உள்ளிட்ட பல படங்களில் மனோரமா இவருடன் நடித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில், 1991 முதல், 2016 வரை முதல்வராக இருந்தவர் ஜெ.ஜெயலலிதா. நடிகையாக இருந்து கட்சிக்கு வந்த இவர், தமிழ்நாட்டில் 6 முறை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். இவர் மனோரமாவுடன் சேர்ந்து கந்தன் கருணை, படகோட்டி, அண்ணை வேளாங்கண்ணி, பட்டிக்காடா பட்டணமா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி எம்.ஜி.ஆரோ..அதே போல ஆந்திராவுக்கு என்.டி.ராமராவ். 1983 முதல் 1995 வரை ஆந்திராவின் முதலமைச்சராக இவர் மூன்று முறை பதவியில் இருந்திருக்கிறார். கட்சியை தொடங்கி வெறும் 9 மாதங்களில் ஆட்சியை பிடித்த அவர், அப்போது மக்களுக்கு பல நலத்திட்டங்களை அறிவித்த தலைவர்களுள் ஒருவர். இவரும் மனோரமாவும் சேர்ந்து ஒன்றாக பல தெலுங்கு படங்களில் நடித்ததாக கூறப்படுகிறது.
முன்னாள் முதலமைச்சரான ஸ்டாலின், ஒரே ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிறார். அந்த படத்தின் பெயர், ஒரே ரத்தம். இந்த படத்தில் மனோரமா நடித்துள்ளார். அதே போல, ஆட்சியமைக்க காத்திருக்கும் விஜய்யுடனும் செந்தூரப்பாண்டி, ரசிகன், தேவா உள்ளிட்ட படங்களில் மனோரமா நடித்துள்ளார்.
இப்படி, தொடர்ந்து 7 முதலமைச்சர்களுடன் சேர்ந்து நடித்த ஒரே நடிகை மனோரமாதான் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், மேடை நாடங்களில் இவர் கலைஞர் மற்றும் அண்ணாவுடன் சேர்ந்து நடித்ததற்கான சான்றுகள் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.