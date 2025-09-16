நடிகை மீனா இரண்டாவது கல்யாணம்? அவரே சொன்ன பதில்!

Actress Meena False Rumour: திரையுலகில் இன்னும் தனி இடம் பிடித்திருக்கும் நடிகை மீனா, சமீபத்தில் கடுமையான வதந்தியால் சிக்கினார். அந்த வதந்தி என்ன தெரியுமா?
Actress Meena False Rumour: திரையுலகில் 90களில் முன்னணி கதாநாயகியாக திகழ்ந்த மீனா, சமீபத்தில் அவரை பற்றிய ஒரு வதந்தி பரவியது. அந்த வதந்தி என்ன தெரியுமா? மீனா தானே வெளிப்படையாக பகிர்ந்த உண்மை என்ன?
இரண்டாவது திருமண வதந்தி: மீனா மீது சமீபத்தில் இரண்டாவது திருமணம் குறித்த வதந்திகள் பரவின. சமூக வலைதளங்களில் பரவிய இச்செய்தி அவரையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் ஆழமாக பாதித்தது.
மீனாவின் வெளிப்பாடு: நடிகர் ஜகபதி பாபு தொகுத்து வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மீனா, இந்த வதந்திகள் தன்னை மிகவும் வேதனைப்படுத்தின என வெளிப்படையாக பகிர்ந்தார்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை: மீனா 2009-ல் பெங்களூரை சேர்ந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வித்யா சாகரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு நயனிகா என்ற மகள் உள்ளார்.
கணவரின் மறைவு: வித்யா சாகர் 2022-ல் நுரையீரல் தொற்றால் 48 வயதில் மரணம் அடைந்தார். கணவரை இழந்த பிறகு, மீனா தனது மகளுடன் வாழ்ந்து வருகிறார்.
தமிழ் படங்கள்: அன்புள்ள ரஜினிகாந்த், என் ரசவின் மனசிலே, முத்து, அவ்வை சண்முகி, ரிதம், பாரதி கண்ணம்மா போன்ற படங்களில் நடித்தார்.
தெலுங்கு படங்கள்: வெங்கடேஷுடன் நடித்த சந்தி, அபாய் காரு, அள்ளரி பிள்ளா போன்ற படங்கள் ஹிட் ஆனது. நடிப்பு திறமையால் நந்தி விருதும் பெற்றார்.
மற்ற பிரபல படைப்புகள்: மலையாளத்தில் த்ரிஷ்யம், சந்த்ரோல்சவம், வர்ணப்பகிட்டு உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். கன்னடத்தில் ஸ்ரீமஞ்சுநாதா, சிம்ஹாத்ரிய சிம்ஹா, ஸ்வாதி முத்து ஆகியவை சிறந்த படைப்புகளாகும்.