இரண்டாவது திருமணம் செய்தாரா நடிகை மீனா? அவரே சொன்ன பதில்!

Actress Meena About Second Marriage: பிரபல நடிகை மீனா இரண்டாவது திருமணம் குறித்து மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.
தென்னிந்திய சினிமாவின் பிரபல நடிகையில் ஒருவராக திகழ்பவர் நடிகை மீனா. இவர் கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களுக்கு மேல் திரைத்துறையில் பயணித்து வருகிறார்.
1984ஆம் ஆண்டு வெளியான அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமனார். பின்னர் ரஜினிக்கே ஜோடியாக பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு என தென்னிந்திய படங்களில் சுமார் 120 படங்களுக்கு மேல் நடித்திருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் ரஜினிகாந்த்தின் அண்ணாத்த படத்தில் நடித்திருந்தார். தமிழில் இடைவெளி ஏற்பட்டாலும், மலையாளத்தில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார் நடிகை மீனா.
இவருக்கு கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு வித்யா சாகர் என்பவருடன் திருமணமானது. இருவருக்கும் நைனிகா என்கிற மகள் பிறந்தார். நைனிகா, விஜய்யின் தெறி படத்தில் அவருக்கு குழந்தையாக நடித்தவர்.
இந்த சூழலில், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மீனாவின் கணவர் வித்யா சாகர் நுரையீரல் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தார். வித்யா சாகர் இறந்த சில மாதங்களிலேயே மீனா 2வது திருமணம் செய்துக்கொண்டதாக வதந்திகள் பரவின
இந்த நிலையில், நடிகை மீனா இரண்டாவது திருமணம் குறித்து மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார். அவர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இது தொடர்பாக பேசி இருக்கிறார்.
அவர் கூறியதாவது, என் கணவர் இறந்ததும் நான் இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கொண்டதாக வதந்திகள் பரவின. இதனால் நானும் எனது குடும்பத்தினரும் மனவேதனைக்கு உள்ளானோம். இரண்டாவது திருமணத்தில் எனக்கு விருப்பமில்லை. எனது கவனம் முழுவது என் மகள் நைனிகா மீதுதான் உள்ளது என மீனா கூறினார்.