சொந்த வீட்டை விற்ற நடிகை மீனா! சரியான லாபம்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Meena Recently Sold Her House : கோலிவுட் திரையுலகில், ஒரு காலத்தில் டாப் நடிகையாக வலம் வந்தவர், மீனா. இவர், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கிய தனது வீட்டை ஒரு பெரிய தொகைக்கு விற்றிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
Meena Recently Sold Her House : தமிழில், குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி பின்பு பெரும் நடிகையாக வளர்ந்தவர் மீனா. 90களில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வந்த மீனா, ரஜினி, கமல் போன்ற முக்கிய நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து விட்டார். இவர், சமீபத்தில் தனது வீட்டை விற்றார். இதையடுத்து, அந்த வீட்டை அவர் என்ன தொகைக்கு விற்றார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
மீனாவை, அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் திரைப்படம் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக நாம் அனைவரும் பார்த்திருப்போம். அதில் ‘ரஜினி அங்கிள்’ என அழைத்துக்கொண்டு க்யூட்டாக வந்த இவர், வளர்ந்த பின்பு ஹீரோ ஆனார்.
மீனா இதுவரை ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த், சத்யராஜ், அஜித், சரத்குமார் உள்ளிட்ட பல நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். அதில் பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன.
ஒரு காலத்தில் பிசியான ஹீரோயினாக நடித்து வந்த மீனாவிற்கு 2009ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து இவருக்கு நைனிகா என்கிற மகள் பிறந்தார். இவர், விஜய்யின் தெறி படத்தில் அவருக்கு மகளாக நடித்திருந்தார்.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் நுரையீரல் பிரச்சனை காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அவ்வப்போது, மீனாவிற்கு இரண்டாம் திருமணம் நடக்கப்போவதாக வதந்திகள் பரவியது. இது தன்னை அப்செட் செய்வதாக கூறி மீனா இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
ஒரு காலத்தில் முக்கிய ஹீரோயினாக வலம் வந்த மீனா, இப்போது முக்கிய குணச்சித்திர நடிகையாக இருக்கிறார். இவர் நடிப்பில் மலையாளத்தில் உருவான த்ரிஷ்யம் திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தொடர்ந்து தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
மீனா, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்த புத்திசாலித்தனமான ஒரு முடிவு, இப்போது அவருக்கு பெரிய வகையில் கைக்கொடுத்துள்ளது. இவர், 20 வருடங்களுக்கு முன்பு, ரூ.10 கோடிக்கு ஒரு வீட்டை கட்டியிருக்கிறார். அந்த வீடு, கலைநயத்துடனும் வரலாற்றை பரைசாற்றும் வகையிலும் கட்டப்பட்டிருந்தது.
நவீன கட்டடங்களுக்கு நடுவே இருந்த அந்த வீட்டினை வாங்க நெடு நாட்களாக அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு தம்பதி ஆர்வம் காட்டி வந்துள்ளனர். தற்போது அவர்களிடம் அந்த விட்டினை சுமார் ரூ.100 கோடிக்கு மீனா விற்றிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இருப்பினும், மீனா இது குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.