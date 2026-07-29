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மிருணாள் தாகூரின் புதிய காதலர்? அவரை விட 10 வயது சின்னவர்! யார் தெரியுமா?

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:57 AM IST

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal : இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் மிருணாள் தாகூர், தன்னை விட 10 வயது குறைந்தவரை டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal : தெலுங்கில், சீதா ராமம் படத்தில் நடித்தது மூலம் பிரபலமான இவர் தொடர்ந்து ஹாய் நன்னா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார். தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழியில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் இவர், தற்போது தன்னை விட 10 வயது குறைந்த ஒருவரை டேட்டிங் செய்து வருவதாக தகவல் பரவி வருகிறது. 

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மிருணாள் தாகூர்

சில மாதங்களுக்கு முன்பு, நடிகர் தனுஷும் மிருணாள் தாகூரும் காதலித்து வருவதாக கூறப்பட்டது. இவர்கள் இருவரும் ஒரு பார்ட்டியில் பேசிக்கொண்டிருந்ததை அடுத்து, இந்த தகவல் பரவியது. ஆனால் இருவரும் இது குறித்து எந்த கமெண்டும் செய்யவில்லை.

 

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தனுஷ்

சமீபத்தில் தனுஷும் மிருணாள் தாகூரும் பிரேக்-அப் செய்து விட்டதாக கூறப்பட்டது. தனுஷும் இப்போது பெரிதாக இந்தியில் எந்த படங்களிலும் நடிப்பதில்லை. இந்த நிலையில், மிருணாள் தன்னை விட 10 வயது குறைத ஒருவரை டேட்டிங் செய்து வருவதாக தகவல் பரவி வருகிறது.

 

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உணவக போட்டோ

சமீபத்தில், மிருணாள் தாகூரின் வீடியோ ஒன்று வைரலானது. அதில், ஒரு உணவகத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார். பாந்த்ராவில் இருக்கும் அந்த உணவகம் மிகவும் பிரபலமானது. இதிலிருந்து இளம் கிரிக்கெட் வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் வெளியேறும் காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

 

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காட்சி

மிருணாள் தாகூரும் யஷஸ்வியும் காதலிக்கிறார்களா இல்லையா என்பது குறித்து கமெண்ட் செய்யவில்லை. ஆனால், இருவரையும் ஒரே உணவகத்தில் பார்த்த பலரும், இவர்கள் குறித்து தொடர்ந்து பேசி வருகின்றனர்.

 

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வயது வித்தியாசம்

மிருணாள் தாகூருக்கு தற்போது 33 வயது ஆகிறது, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு 24 வயதுதான் ஆகிறது, மிருணாள் தாகூர் தன்னை விட10 வயது குறைவான ஒருவரை காதலித்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் இந்த வீடியோவும் போட்டோக்களும் பரவி வருகிறது. ஆனால், அந்த வீடியோவில் இருவரும் பார்த்துக்கொள்வது போலக்கூட எந்த காட்சிகளும் பதிவாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Mrunal Thakur
Yashasvi Jaiswal

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