தனுஷுடன் டேட்டிங்: 'கவனமாக இருக்க வேண்டும்' மனம் திறந்த மிருணாள் தாக்கூர்!

Mrunal Thakur - Dhanush Dating Rumors: பிரபல நடிகை மிருணாள் தாக்கூருடன் நடிகர் தனுஷ் டேட்டிங் செய்வதாக கடந்த சில நாட்களாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.
தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகராக வலம் வருபவர் தனுஷ். இவருக்கு கடந்த 2004ஆம் ஆண்டே திருமணமாகி இரண்டு மகன்கள் இருக்கும் நிலையில், கடந்த ஆண்டில் தனது மனைவி ஜஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தை விவாகரத்து செய்தார். இந்த சூழலில், நடிகர் தனுஷ், பிரபல நடிகை மிருணாள் தாக்கூருடன் டேட் செய்வதாக கடந்த சில நாட்களாக செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.
நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் நடித்த சன் ஆஃப் சர்தார் 2 படம் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி வெளியானது. இப்படம் தொடர்பான நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தனுஷ் கலந்துகொண்டதும் அவரும் மிருணாள் தாகூரும் இருக்கும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி பரவி வருகிறது. இது மேலும், அவர்களின் டேட்டிங் வதந்திகளை வலுப்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், ஒரு நேர்காணலில் தனது பாதைப் பற்றியும் திரைத்துறையில் தனது மனநிலையை எப்படி நேர்மறையாக வைத்திருக்கிறார் என்பதையும் நடிகை மிருணாள் தாகூர் மனம் திறந்து பேசி உள்ளார். இந்த நேர்காணலில் மிருணாள் தாக்கூர் தீய கண் பார்வை மீதான நம்பிக்கை குறித்து பேசினார். ஆனால் அதனை வெளிப்படையாக பேச விரும்பவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது, எனது திரையுலக வாழ்க்கையில் இன்னும் பல விஷயங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. இன்னும் நிறைய இலக்குகளை நான் அடையவில்லை. அதை செய்து முடித்த பின்பே அது குறித்து பேசுவேன். அதை செய்வதற்கு முன்பு பேசுவதால், அந்த விஷயங்கள் எதுவும் கெட்டுபோய்விடக்கூடாது.
நான் தீய கண் பார்வை என்ற விஷயத்தை நம்புகிறேன். தீய கண் பார்வை நமது இலக்குகளை கெடுத்துவிடும். ஒருவர் தன்னை பற்றி பேசுவதற்கு முன் சிந்திக்க வேண்டும். சில நேரங்களில் நாம் செய்ய விரும்பும் அல்லது தற்போது செய்துக்கொண்டிருக்கும் விஷயங்களை பற்றி சொல்லி, அதை நாமே கெடுத்துக்கொள்கிறோம்.
சிலர் அடுத்த ஆண்டு எத்தனை படங்கள் வெளி வருகின்றன என்பதை பற்றி பேசலாம். நான் அதை பற்றி பேச விரும்பவில்லை. என்ன வருகிறது, வரவில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். மேலும், என் வாழ்க்கையில் நடக்கும் விஷயங்களை பற்றி நான் தொடர்ந்து யோசிப்பதையோ அல்லது பேசுவதையோ விரும்பவில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.