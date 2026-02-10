கோமாவில் விழுந்த கவர்ச்சி நடிகை! 7 வருடமாக தொடர் சிகிச்சை..இப்போ எப்படி இருக்கிறார்?

Mumait Khan Brain Injury Coma : தமிழ் திரையுலகில், கவர்ச்சி நடிகையாக வலம் வந்தவர் முமைத்கான். இவர், தான் கோமாவிற்கு சென்றது குறித்து சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்க்கலாம்.
Mumait Khan Brain Injury Coma : கோலிவுட்டில் வெகு சில பாலிவுட் நடிகைகளே இருந்திருக்கின்றனர். அப்படி வெகு சில பேர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர் முமைத்கான். இவரை, விஜய் மற்றும் விக்ரம் படங்களில் பார்த்திருப்போம். இவர், சமீபத்தில் அளித்த நேர்காணலில் தனக்கு மூளையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை ஒன்றின் காரணமாக, கோமாவிற்கு சென்றதாக பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை, இங்கு வெளிமாநில நடிகைகள் சில பேரைத்தான் படங்களில், ஒரு பாடலுக்கு அல்லது சில காட்சிகளுக்கு கவர்ச்சியாக நடனம் ஆட வைப்பர். அப்படி, பாலிவுட்டில் இருந்து கோலிவுட்டிற்கு வந்தவர். முமைத் கான்.
2007ஆம் ஆண்டு வெளியான விஜய்யின் ‘போக்கிரி’ திரைபப்டத்தில் ‘என் செல்லப்பேரு ஆப்பிள்’ பாடலில் நடனமாடி பலரையும் ஈர்த்தவர் இவர். இது மட்டும் கிடையாது, விஜய்யின் ‘வில்லு’ படத்திலும் ‘டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல..’ பாடலிலும் ஆடியிருக்கிறார்.
தமிழில் மட்டுமன்றி, இந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழி படங்களிலும் நடனம் ஆடியிருக்கும் இவர், விக்ரம் ஹீரோவாக நடித்து வெளியான ‘என் பேரு மீனாக்குமாரி..’ பாடலில் நடனம் ஆடினார்.
தமிழின் ஒரு சில முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களில் நடனமாடிய முமைத்கான், 2019ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு எங்கு சென்றார் என்றே தெரியவில்லை. சமீப காலமாகத்தான், ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நடுவராக பங்கேற்று வருகிறார். சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில், தான் சினிமாவில் இல்லாத இடைப்பட்ட காலத்தில் தனக்கு என்ன ஆனது என்பது குறித்து பேசியிருந்தார்.
சிறு வயதிலிருந்தே தாங்கள் ஏழ்மை நிலையில் இருந்ததாக கூறிய முமைத்கான், தனது பெற்றோர், “வேலைக்கு செல்” என எப்போதும் தன்னை கூறியதே கிடையாது என்று கூறினார். மேலும், சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுத்தது குறித்தும் பேசினார்.
தான் சினிமாவில் இருந்து விலகவில்லை என்று கூறிய அவர், ஒரு பெரிய விபத்து ஏற்பட்டு தான் முழுமையாக நிலைகுலைந்து போனதாகவும், மூளைக்கு செல்லும் தனது 5 நரம்புகள் பாதிக்கபட்டதாகவும் தெரிவித்தார். இதனால், 15 நாட்கள், தான் கோமாவில் இருந்ததாகவும், மருத்துவர்கள் தன்னை ஓய்வெடுக்குமாறு கூறியதாகவும் தெரிவித்தார்.
இந்த விபத்தால் தன்னுடைய கெரியரே முடிந்து விட்டதாக கூறிய முமைத்கான், தனக்கு உடல் சார்ந்த அசைவுகள் எதுவும் இருகக்கூடாது என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாகவும், இதனால் தனது கெரியர் அங்கேயே முடிந்து விட்டதாகவும் கூறினார்.7 ஆண்டுகள் இப்படி சிகிச்சைகள் நடந்ததாகவும், இப்போது ஹைதராபாத்தில் ஒரு ஒப்பனை பயிற்சி நிறுவனத்தை நடத்தி வருவதாகவும் கூறினார்.