1 முழம் பூவிற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்! பிரபல நடிகைக்கு நேர்ந்த சோகம்..

Actress Navya Nair Fined Rs 1 Lakh: நடிகை நவ்யா நாயர், 1 முழம் பூவை எடுத்துச் சென்றதால், ரூ. 1 லட்சம் அபராதம் செலுத்தியதாக கூறி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 
பிரபல மலையாள நடிகை நவ்யா நாயர், தமிழில் சேரனின் ஆட்டோகிராப் படத்தின் மூலம் மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்தவர். தமிழில் இவர் அழகிய தீயே, மாய கண்ணாடி, ராமன் தேடிய சீதை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். 

இவர் ஆஸ்திரேலியாவின் விக்டோரியாவில் உள்ள மலையாள அமைப்பினர் நடத்திய ஓணம் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக கேரளத்தில் இருந்து சென்றிருக்கிறார். 

இந்த நிலையில், அவர் மெல்போர்ன் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இறங்கியதும், அவரிடம் இருந்த ஒரு முழம் மல்லிப் பூவுக்காக அவருக்கு ரூ. 1.14 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு காரணம் ஆஸ்திரேலியாவில் பல்வேறு பொருட்களை விமான பயணிகள் கொண்டு வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் மல்லிப் பூவும் அடங்கும். 

இது தொடர்பாக பேசிய நடிகை நவ்யா நாயர், எனது தந்தை ஒரு முழம் மல்லிப் பூ வாங்கி அதனை இரண்டாக துண்டித்து ஒன்றை தலையில் வைத்துக்கொள்ளவும் ஒன்றை எனது பையில் வைத்துக்கொள்ளவும் கொடுத்து அனுப்பினார். 

விதிகளின் படி நான் செய்தது தவறுதான். நான் தெரியாமல் தவறு செய்துவிட்டேன். வேண்டுமென்றே செய்யவில்லை. அதற்காக விமான நிலையத்தில் எனக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. 28 நாட்களுக்குள் செல்லுத்துமாறு கூறி இருக்கிறார் என்று தெரிவித்துள்ளார். 

ஆஸ்திரேலியாவில் வெளிநாடு செடிகள், பூக்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், மண், விலங்குகளுக்கான பொருட்கள் என எதையும் கொண்டு வர அனுமதி கிடையாது. அவை அந்நாட்டில் வேளாண்மையை பாதிக்கலாம் என்பதால், இப்படியான கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

