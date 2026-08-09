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பட ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளுக்கு வராதது ஏன்? நயன்தாரா கொடுத்த விளக்கம்!

Written ByYuvashree
Published: Aug 09, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:50 AM IST

Nayanthara : யாஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தின் ட்ரெயிலர் வெளியீட்டு விழா நடைப்பெற்றது. இதில் நடிகை நயன்தாரா கலந்து கொண்டார். அதோடு, தான் ஏன் பிற ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதில்லை என்றும் கூறினார். அதற்கு அவர் கொடுத்த விளக்கம் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Nayanthara : தமிழ் மக்களால் ‘லேடி சூப்பர் ஸ்டார்’ என்று அழைக்கப்பட்டவர் நயன்தாரா. அந்த பெயர் தனக்கு வேண்டாமென கூறினாலும் அந்த பெயரிலேயே பலர் மனங்களில் நிலைத்துள்ளார். இவர், சமீபத்தில் டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, தான் ஏன் பிற விழாக்களில் கலந்து கொள்வதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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நயன்தாரா

தென்னிந்திய திரையுலகில், கிட்டத்தட்ட 20 அண்டுகளுக்கும் மேலாக ஹீரோயினாக ஜொலித்து வருபவர் நயன்தாரா. கேரளாவை சேர்ந்த மலையாள நாயகியான இவர், தமிழில் ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித், சூர்யா, விஷால் உள்ளிட்ட பல ஹீரோக்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து நடித்தும் வருகிறார். ஜவான் படத்திற்கு பின், இவரது மார்கெட் பான் இந்தியாவாக மாறி விட்டது.

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பட ப்ரமோஷன்

நயன்தாரா என்னதான் பெரிய நடிகையாக வளர்ந்து விட்டாலும், அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. தன் படத்தின் ப்ரமோஷன் விழாக்களுக்கு அவர் வரமாட்டார் என்பதுதான் அது. தன்னுடைய சினிமா வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலத்தில் அனைத்து பட நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வந்து கொண்டிருந்த அவர், சினிமாவில் இருந்து விலகி இரண்டு வருடங்கள் கழித்து கம்-பேக் கொடுத்து வந்த பிறகு பட விழாக்களில் கலந்து கொள்வதை தவிர்த்து வருகிறார்.

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டாக்ஸிக்

சமீபத்தில் யாஷ் ஹீரோவாக நடிக்க, நயன்தாரா முக்கிய கதாபாத்திரமாக நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் ட்ரெயிலர் வெளியீட்டு விழா நடைப்பெற்றது. இந்த விழாவில் நயன்தாரா கலந்து கொண்டது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. “எப்படி எந்த படத்தின் விழாவிலும் கலந்து கொள்ளாதவர் இதில் கலந்து கொள்கிறார்?” என அனைவரும் கேள்வி எழுப்பினர்.

 

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விளக்கம்

தன்னை சுற்றிய சர்ச்சைகளுக்கு பதிலளித்த நயன்தாரா, தனக்கு பட விழாக்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்றெல்லாம் இல்லை எனவும், அதில் தான் அவ்வளவு comfortableஆக இல்லை அதனால் அவாய்ட் செய்வதாகவும் தெரிவித்தார்.

 

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யாஷ்

டாக்ஸிக் படத்தின் விழா, பெங்களூருவில் நடந்தது. இதில் மட்டும் தான் கலந்து கொண்டது ஏன் என்று நயன்தாரா பேசினார். அப்போது, இந்தவிழாவில் கலந்துகொள்ள நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறது என்றும், முக்கியமாக யாஷ் காரணம் என்றும் கூறினார். அவர் ஒரு போன் கால் செய்தவுடன் தான் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து விட்டதாக அவர் கூறினார். 

TAGS:
Nayanthara
Tamil Cinema
Toxic Movie

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