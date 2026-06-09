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திருமண நாளை வெளிநாட்டில் கொண்டாடிய நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன்! வைரல் போட்டோஸ்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:33 PM IST

தமிழ் திரையுலகில் செலிப்ரிட்டி ஜோடிகளாக இருக்கும் நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும், வெளிநாட்டில் தங்கள் திருமண விழாவை கொண்டாடியிருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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தம்பதி

தமிழ் சினிமாவில், இணைபிரியா தம்பதிகளாக இருக்கும் ஒரு ஜோடி நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன். நானும் ரௌடி தான் காலத்தில் பார்த்துக்கொண்ட இவர்கள், அப்படியே காதலர்களாக மாறி இப்போது பெற்றோராகவும் இருக்கின்ற்னார்.

 

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குழந்தைகள்

2022ல் இவர்களுக்கு திருமணம் ஆனது. அதன் பின்னர் இவர்களுக்கு உயிர் மற்றும் உலக் என இரு குழந்தைகளும் உள்ளனர். இவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வருடத்திற்கு இரண்டு ட்ரிப் ஆவது செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

 

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திருமணம்

விக்கி நயன் ஜோடிக்கு தற்போது திருமணமாகி 5 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இதனை இருவரும் செலிப்ரேட் செய்ய வேண்டும் என நினைத்து, வெளிநாட்டிற்கு பறந்துள்ளனர்.

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வெக்கேஷன்

குடும்பத்துடன் விக்கியும் நயனும் வெனிஸ் நகருக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு வெக்கேஷனில் தங்களுடைய ஹாலிடேவை ஜாலியாக கழித்து வருகின்றனர். 

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வேலை

நயன்தாரா தற்போது பாலிவுட்டில் சல்மான்கான் ஜோடியாக நடித்து வருகிறார். விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் கடைசியாக LIK திரைப்படம் வெளியானது. இருவரும் வெக்கேஷன் முடிந்து வந்த பின்பு, தங்களது அடுத்தக்கட்ட பணிகளை தொடர்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGS:
Nayanthara
Vignesh Shivan
Uyir
Ulag
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