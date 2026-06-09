/திருமண நாளை வெளிநாட்டில் கொண்டாடிய நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன்! வைரல் போட்டோஸ்..

தமிழ் திரையுலகில் செலிப்ரிட்டி ஜோடிகளாக இருக்கும் நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும், வெளிநாட்டில் தங்கள் திருமண விழாவை கொண்டாடியிருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் சினிமாவில், இணைபிரியா தம்பதிகளாக இருக்கும் ஒரு ஜோடி நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன். நானும் ரௌடி தான் காலத்தில் பார்த்துக்கொண்ட இவர்கள், அப்படியே காதலர்களாக மாறி இப்போது பெற்றோராகவும் இருக்கின்ற்னார்.
2022ல் இவர்களுக்கு திருமணம் ஆனது. அதன் பின்னர் இவர்களுக்கு உயிர் மற்றும் உலக் என இரு குழந்தைகளும் உள்ளனர். இவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வருடத்திற்கு இரண்டு ட்ரிப் ஆவது செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
விக்கி நயன் ஜோடிக்கு தற்போது திருமணமாகி 5 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இதனை இருவரும் செலிப்ரேட் செய்ய வேண்டும் என நினைத்து, வெளிநாட்டிற்கு பறந்துள்ளனர்.
குடும்பத்துடன் விக்கியும் நயனும் வெனிஸ் நகருக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு வெக்கேஷனில் தங்களுடைய ஹாலிடேவை ஜாலியாக கழித்து வருகின்றனர்.
நயன்தாரா தற்போது பாலிவுட்டில் சல்மான்கான் ஜோடியாக நடித்து வருகிறார். விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் கடைசியாக LIK திரைப்படம் வெளியானது. இருவரும் வெக்கேஷன் முடிந்து வந்த பின்பு, தங்களது அடுத்தக்கட்ட பணிகளை தொடர்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.