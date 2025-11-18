நடிகை நயன்தாராவின் பிறந்தநாள் இன்று.. அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன? முழு விவரம்!

Nayanthara Net Worth: பிரபல நடிகை நயன்தாரா இன்று (நவம்பர் 18) தனது 40வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் நிலையில் அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு வெளியான ஜயா படத்தில் சரத்குமாருக்கு ஜோடியாக நடித்து தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாக அறிமுகமானவர் நயன்தாரா.
இதையடுத்து கஜினி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த அவருக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வந்தார்.
ஸ்டார் நட்சத்திரங்களுடன் நடித்து இன்று வரை சினிமாவில் நிலைத்து நிற்கும் நயன்தாரா 2022ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். தற்போது இந்த ஜோடிக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளன.
இந்த நிலையில், நடிகை நயன் தாரா இன்று (நவம்பர் 18) தனது 41வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவரது சொத்து மதிப்பு மதிப்பு விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
டாப் நாயகியாக கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளாக வலம் வரும் நயன்தாராவின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 200 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஒரு படத்திற்கு ரூ. 10 கோடிக்கு மேள் சம்பளம் வாங்குகிறார்.
இவர் தனது கணவர் விக்னேஷ் சிவனுடன் இணைந்து ரெளடி பிக்சர்ஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். மேலும், 9ஸ்கின் என்ற அழகு சாதன பொருள் மற்றும் பல நிறுவனங்களை நிர்வகித்து கோடி கோடியாய் சம்பாதித்து வருகிறார்.
மேலும் பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் ஒரே ஒரு தென்னிந்திய நடிகை நயன்தாராதான். அந்த பெருமை அவரிடம் மட்டுமே உள்ளது.