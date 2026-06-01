Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் நயன்தாரா! விலை என்ன தெரியுமா? முழு விவரம்..

பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் நயன்தாரா! விலை என்ன தெரியுமா? முழு விவரம்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 01, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 10:15 PM IST

Nayanthara Private Jet : பிரபல நடிகை நயன்தாரா, பிரைவேட் ஆக ஜெட் வைத்திருக்கிறார். இதன் விலை என்ன தெரியுமா? தெரிந்தால் ஷாக் ஆகி விடுவீர்கள்.

Nayanthara Private Jet : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகையாக இருப்பவர், நயன்தாரா. இவருக்கு சென்னையில் எக்கச்சக்க சொத்துகள் இருக்கிறது. இவர் ஒரு ப்ரைவேட் ஜெட்டும் வைத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Malyalali Actress1/5

மலையாள நடிகை

கேரளாவை சேர்ந்த நயன்தாரா, மலையாளத்தில் அறிமுகமாகி பின்பு தமிழில் எண்ட்ரி ஆனார். இவர், தமிழ் சினிமாவிற்கு வந்த புதிதிலேயே பல ஹிட் படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார்.

 

Movies2/5

படங்கள்

சந்திரமுகி, ஐயா, கஜினி என இவர் தனது ஆரம்பகால திரை வாழ்க்கையிலேயே பல ஹிட் படங்களில் நடித்து விட்டார். சில நாட்களில் டாப் நடிகையாக மாறிய அவர், பின்னர் ‘லேடி சூப்பர் ஸ்டார்’ என்று அழைக்கப்பட்டார். ஆனால் அந்த பட்டம் தனக்கு வேண்டாம் என்று கூறி விட்டார். 

 

Vignesh Shivan3/5

விக்னேஷ் சிவன்

நயன்தாராவிற்கு பிரபல நடிகர் மற்றும் நடன இயக்குநருடன் தொடர்பு இருந்தது. பின்னர், அது பெரிய பிரேக் அப்பில் முடிந்தது. இதையடுத்து, அவர் தொடர்ந்து ஹிட் படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். நானும் ரௌடிதான் படம் மூலம் விக்னேஷ் சிவனை சந்தித்த இவர், காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இப்போது இவர்களுக்கு உயிர்-உலக் என இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். 

South Indian Actress4/5

தென்னிந்திய நடிகை

தொடர்ந்து பாலிவுட்டிலும் நடித்து வரும் நயன்தாராவிற்கு பிரைவேட்டாக ஜெட் இருக்கிறதாம். சொல்லப்போனால், பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் ஒரே தென்னிந்திய நடிகை அவர்தான் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

Price5/5

விலை

இந்த பிரைவேட் ஜெட்டின் மதிப்பு சுமார் ரூ.50 கோடி என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த பிரைவேட் ஜெட்டை அவர் ரொம்ப உபயோகிக்க மாட்டாராம். எப்போதாவது குடும்பத்துடன் பயணிக்கையில் எடுத்து செல்வாராம்.

TAGS:
Nayanthara
Private Jet
top star
Nayanthara films

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஐபிஎல் 2026 : வைபவ் சூர்யவன்ஷி அள்ளிய கோடிகள்! வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா?
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
2
Trisha1 hr ago
3
Tamil Nadu government2 hrs ago
4
FIFA World Cup 20263 hrs ago
5
CM Vijay1:14 PM IST