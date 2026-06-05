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நிகிலா விமலுக்கு திருமணம் எப்போது..? மனதில் இருப்பவர்கள் பற்றி சொன்ன நடிகை..

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:50 AM IST

Nikhila Vimal : தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வளர்ந்து வருபவர், நிகிலா விமல். இவர், சமீபத்தில் தனது திருமணம் பற்றி பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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மலையாள நடிகை

மலையாள படம் ஒன்றில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து அறிமுகமானவர், நிகிலா விமல். இவர், தமிழில் வெற்றிவேல் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து கிடாரி, பஞ்சுமிட்டாய், தம்பி, போர் தொழில் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார்.

 

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நிகிலா விமல்

மாரி செல்வராஜின் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான படம், வாழை. இந்த படத்தில் டீச்சராக நடித்து புகழ்பெற்றார், நிகிலா விமல்.

 

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காதல்

நிகிலா விமலுக்கு தற்போது 32 வயது ஆகிறது. வழக்கமாக இவ்வளவு வயதான சிங்கிள் பெண்ணிடம், “அடுத்து எப்போ கல்யாணம்” என பலரும் கேட்பார்கள். அப்படி நிகிலா விமலிடமும் சமீபத்தில் கேட்கப்பட்டிருந்தது.

 

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வைரல்

நிகிலாவிடம் சமீபத்தில், “உங்கள் மனதில் யாரும் இருக்கிறார்களா? யாரை காதலிக்கிறீர்கள்?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு நிகிலா விமல் அளித்திருக்கும் பதில் வைரலாகி வருகிறது.

 

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சினிமா

நிகிலா  விமல், தனது மனதில் இப்போதைக்கு ரசிகர்கள் மட்டும்தான் இருப்பதாகவும், இப்போதைக்கு காதலை பற்றி யோசிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். திருமணம் பற்றி இப்போதைக்கு எந்த திட்டமும் இல்லை என்று கூறும் அவர், அது குறித்த எண்ணம் வரும் போது பார்க்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார். தற்போது இவரது சிந்தனையும் செயலும் முழுவதுமாக சினிமாவை சுற்றித்தான் இருக்கிறதாம்.

TAGS:
Nikhila Vimal
Marriage
Vaazhai Actress
Celebrity News

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