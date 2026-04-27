திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெத்துக்கலாம்..பிரபல நடிகை கருத்து!

Nithya Menen : நம் ஊரில், திருமணம் முடிந்து விட்டாலே, “எப்போ குழந்தை, எப்போ குழந்தை” என்று கேட்டு நச்சரிப்பர். ஆனால், இங்கு ஒரு நடிகை திருமணம் ஆகாமலும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று கூறுகிறார். அவர் யார், அவர் இப்படி கூறியது ஏன்? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்த நடிகை, தனது 8 வயதில் இருந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து வருகிறார். இவர், பெங்களூருவில் பிறந்து கன்னடம், தமிழ், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல திரைப்பட துறைகளில் பணியாற்றியவராக இருக்கிறார்.
இவர், நடிகை மட்டுமல்ல திறமையான பாடகியும் கூட. 180 என்கிற திரைப்படம் மூலமாக தமிழில் அறிமுகமானார். அதன் பின்பு வெப்பம், மாலினி 22 பாளையங்கோட்டை உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, நித்யா மேனன்தான். இவர், திருச்சிற்றம்பலம் படத்திற்காக சமீபத்தில் தேசிய விருதை தட்டிச்சென்றார். கடைசியாக தமிழில் இவரது ‘இட்லி கடை’ திரைப்படம் வெளியானது.
நித்யா மேனனுக்கு தற்போது 37 வயதாகும் இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை. இன்னும் சிங்கிளாக இருக்கும் இவர், திருமணத்திற்கான முயற்சிகளையும் எடுக்கவில்லை.
நித்யா மேனன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொடுத்திருந்த ஒரு நேர்காணல் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதில் இவர் “உங்களுக்கு குழந்தைகள் வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திருமணம் செய்து கொள்லாமலேயே கூட குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்லலாம். இதற்கென அறிவியல் முறைகள் உள்ளன. பலர் இது போல குழந்தைகள் பெற்றெடுத்துள்ளனர்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நித்யா மேனனின் இந்த கருத்தினை பலர் ஆமோதித்தும், எதிர்த்தும் பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இவர் தற்போது, எந்த படங்களிலும் கமிட் ஆகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.