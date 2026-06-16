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சினிமாவை விட்டு விலக நினைத்த நிவேதா பெத்துராஜ்! 3 வருடங்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட சோகம்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:23 AM IST

Nivetha Pethuraj : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், நிவேதா பெத்துராஜ். இவர், ஒரு நாள் கூத்து திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமாகி மக்கள் மனதை கவர்ந்துள்ளார். பின்னர் அவருக்கு எக்கச்சக்க பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. இந்த நிலையில், அவர் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் சினிமாவில் இருந்து விலக நினைத்தாராம். இது குறித்து முழு தகவலை, இங்கு பார்க்கலாம்.

Nivetha Pethuraj : மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான நாயகியாக இருப்பவர் நிவேதா பெத்துராஜ். இவர், சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட பிரஸ் மீட்டில், தான் சினிமாவை விட்டு விலக நினைத்ததாகவும், நாக் அஸ்வின்தான் தன்னை மீட்டு கொண்டு வந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இவர் ஏன் இப்படி சொன்னார்? இது குறித்து முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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அடுத்த படம்

நிவேதா பெத்துராஜ், அடுத்ததாக சிரஞ்சீவி நடிக்கும் புதிய படத்தில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். சமீப காலமாக தமிழ் படங்களில் தலைக்காட்டாமல் இருக்கும் நிவேதா பெத்துராஜ், தெலுங்கில் அதிக படங்களில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Nivetha Pethuraj
Cinema

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