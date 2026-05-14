/விஜய் மேனேஜருக்கு எதிராக பதிவிட்ட ஓவியா! என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க..

Oviya Exposing The Route Company : தமிழ் திரையுலகில், பலரது கவனம் ஈர்த்த நடிகையாக இருக்கும் ஓவியா, தற்போது விஜய்யின் மேனேஜர் குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விமலின் களவாணி திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானவர் ஓவியா. இந்த படத்தில் மிகவும் சின்னப்பெண்ணாக நடித்திருந்த இவர் தொடர்ந்து சில கிராமத்து கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்க ஆரம்பித்தார். அதன் பிறகு, இவருக்கு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி பெரிய மேடையை ஏற்படுத்திக்கொடுத்தது.
பிக்பாஸ் சீசன் 1 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஓவியா, அதில் ஸ்டார் போட்டியாளராக இருந்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் இவருக்காக ‘ஓவியா ஆர்மி’யே உருவாக்கப்பட்டது. இதில் இவர் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய்ததால் பாதியிலேயே நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
ஓவியா, சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “ரூட் மாபியா அம்பலப்படுத்தப்பட வேண்டும்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த போஸ்ட் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அவர் இப்படி போஸ்ட் போட்டதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன?
தி ரூட் நிறுவனத்தை விஜய்யின் மேனேஜர் ஜெகதீஷ் நடத்தி வருகிறார். தென்னிந்தியாவின் செலிப்ரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் நிருவனமாக இருக்கும் இது, பல நடிகர் நடிகைகளின் கமிட்மெண்ட்களை பார்த்துக்கொள்கிறது. இந்த ஜெகதீஷ், விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரும் கூட.
தி ரூட் நிறுவனம்தான், விஜய்யின் அரசியல் டிஜிட்டல் செயல்பாடுகளை கண்காணித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சில காலங்களுக்கு முன்பு இந்த ஜெகதீஷும் ஓவியாவும் லிவ் இன் உறவில் இருந்ததாக கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பேச்சு எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் இதை நிரூபிக்கும் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.