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45 வயதில் அம்மாவானதை அறிவித்த பத்மபிரியா! க்யூட் போட்டோஸ்..

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:31 AM IST

Padmapriya : மலையாள திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் பத்மபிரியா, தான் தாயாகி இருப்பதை சமீபத்தில் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அறிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.

Padmapriya : மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேரு மொழிகளில் நடித்து பிரபலமானவர், பத்மபிரியா. இவர் தான் தாயாகி இருப்பதை தற்போது சமூக வலைதளத்தில் அறிவித்திருக்கிறார்.

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பத்மபிரியா

நடிகை பத்மபிரியா தெலுங்கில் சீனு லக்‌ஷ்மி எனும் படத்தில் நடித்து அறிமுகமானார். தமிழில் தவமாய் தவமிருந்து எனும் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார். இதையடுத்து தொடர்ந்து சில வருடங்கள் தமிழில் பல படங்களில் நடித்து முக்கிய நாயகியாக திகழ்ந்தார்.

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கணவர்

பத்மபிரியாவிற்கு ஜாஸ்மீன் ஷா என்பவரை 2014 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். அதன் பிறகு சினிமாவில் பெரிதாக ஆக்டிவாக இல்லை. இருப்பினும் சமூக வலைதளங்களில் தான் செய்யும் வேலைகளை பற்றி தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகிறார்.

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படங்கள்

தமிழில் பத்மபிரியா, பட்டியல், பொக்கிஷம், சத்தம் போடாதே, மிருகம், இரும்புக்கோட்டை முரட்டு சிங்கம் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய படங்களில் அவர் நடித்திருக்கிறார்.

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குழந்தை

பத்மபிரியாவிற்கு தற்போது 46 வயது ஆகிறது. தனக்கு குழந்தை பிறந்திருப்பதை அறிவித்திருக்கிறார். குழந்தை பிறந்து ஒரு வருடம் ஆகியிருப்பதை அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். 

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தமிழ் படம்

பத்மபிரியா, கடைசியாக தமிழில் பிரம்மன் எனும் படத்தில் நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு நடிப்பதெல்லாம் தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி திரைப்படம் மட்டும்தான்.

TAGS:
Padmapriya
Celebrity News

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