/45 வயதில் அம்மாவானதை அறிவித்த பத்மபிரியா! க்யூட் போட்டோஸ்..

Padmapriya : மலையாள திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் பத்மபிரியா, தான் தாயாகி இருப்பதை சமீபத்தில் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அறிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
Padmapriya : மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேரு மொழிகளில் நடித்து பிரபலமானவர், பத்மபிரியா. இவர் தான் தாயாகி இருப்பதை தற்போது சமூக வலைதளத்தில் அறிவித்திருக்கிறார்.
நடிகை பத்மபிரியா தெலுங்கில் சீனு லக்ஷ்மி எனும் படத்தில் நடித்து அறிமுகமானார். தமிழில் தவமாய் தவமிருந்து எனும் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானார். இதையடுத்து தொடர்ந்து சில வருடங்கள் தமிழில் பல படங்களில் நடித்து முக்கிய நாயகியாக திகழ்ந்தார்.
பத்மபிரியாவிற்கு ஜாஸ்மீன் ஷா என்பவரை 2014 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். அதன் பிறகு சினிமாவில் பெரிதாக ஆக்டிவாக இல்லை. இருப்பினும் சமூக வலைதளங்களில் தான் செய்யும் வேலைகளை பற்றி தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகிறார்.
தமிழில் பத்மபிரியா, பட்டியல், பொக்கிஷம், சத்தம் போடாதே, மிருகம், இரும்புக்கோட்டை முரட்டு சிங்கம் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய படங்களில் அவர் நடித்திருக்கிறார்.
பத்மபிரியாவிற்கு தற்போது 46 வயது ஆகிறது. தனக்கு குழந்தை பிறந்திருப்பதை அறிவித்திருக்கிறார். குழந்தை பிறந்து ஒரு வருடம் ஆகியிருப்பதை அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
பத்மபிரியா, கடைசியாக தமிழில் பிரம்மன் எனும் படத்தில் நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு நடிப்பதெல்லாம் தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி திரைப்படம் மட்டும்தான்.