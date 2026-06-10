/நம்ப பார்வதியா இது? புருவத்தை மழித்து..அடையாளம் தெரியாத லுக்..வைரல் போட்டோஸ்

Parvathy : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், பார்வதி. இவர் தற்போது பல ப்ராஜெக்ட்களில் கமிட் ஆகி நடித்து வருகிறார். இவரது சமீபத்திய போட்டோ ஷூட் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
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பூ பார்வதி
தமிழ் திரையுலகை தாண்டி, தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வலம் வருபவர், பார்வதி. இவரை ‘பூ’ பார்வதி என்று சொன்னால் இன்னும் நன்றாகவே தெரியும். இவர் முதன் முதலில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானது பூ திரைப்படம் மூலமாகத்தான்.
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படங்கள்
பார்வதி தமிழில் முத்திரை பதிக்கும் வகையில் மரியான், தங்கலான் உள்ளிட்ட பல படங்களில் அவர் நடித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து, மலையாளத்திலும் உல்லொழுக்கு உள்ளிட்ட சில முக்கிய படங்களில் சமீபத்தில் நடித்திருந்தார்.
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கேரக்டர்
இயல்பாகவே மிகவும் தைரியமான பெண்ணாக இருக்கும் பார்வதி, பெண்களுக்கு எதிராகவும், ஒடுக்கப்படுபவர்களுக்கு எதிராகவும் என்ன பிரச்சனை எழுந்தாலும் அதற்காக குரல் கொடுப்பார்.
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நடிகை
நடிகைகள் பலர், தங்களுக்கான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்தாலும் நிறைய சமயத்தில் அது தங்களுக்கு செட் ஆகுமா என யோசிப்பதில்லை. ஆனால், பார்வதில் தனக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் படங்களில் மட்டுமே நடிப்பார்.
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புகைப்படங்கள்
பார்வதி, சமீபத்தில் ஒரு போட்டோஷூட்டை நடத்தியிருக்கிறார். அதில், இவர் புருவத்தை மழித்தது போல இருக்கிறார். இந்த வித்தியாசமான மேக்-அப் லுக் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. பார்வதி தன் புருவத்தை உண்மையில் மழிக்கவில்லை. அது வெளியில் தெரியாதது போல, மேக்-அப் போட்டிருக்கிறார். இந்த புகைப்படங்களை பார்த்த பலர் அதற்கு லைக்ஸ் மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.