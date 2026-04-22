நடித்த படம் எல்லாம் Flop! அன்லக்கி ஹீரோயினாக மாறிய விஜய் பட நடிகை..யார் தெரியுமா?

பிரபல நடிகை ஒருவர் நடித்த படங்கள் அனைத்தும் தொடர்ச்சியாக தோல்வியை தழுவி வருகிறது. இதையடுத்து இந்த நடிகையை அனைவரும் அன்லக்கி என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த நடிகை, யார் தெரியுமா?
தென்னிந்திய திரையுலகில் அதிகமாக மிளிர்வது கேரள நடிகைகளாகவும், வட இந்திய நடிகைகளாகவும் இருக்கின்றனர். அப்படி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்த நடிகை ஒருவர் நடித்த பல படங்கள் தோல்வியைத்தான் தழுவி இருக்கிறது. இதையடுத்து அந்த நடிகையை பலரும் அன்லக்கி என்று சொல்லி வருகின்றனர். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?
வட இந்தியாவில் இருந்து தென்னிந்தியாவிற்கு நடிக்க வந்தவர்தான் பூஜா ஹெக்டே. இவர் முதன் முதலில் நடித்த திரைப்படம், முகமூடி. இந்த படம், தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து அவர் பெரிதாக எந்த தமிழ் படங்களிலும் நடிக்கவில்லை. நடித்ததெல்லாம் இந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்கள் மட்டும்தான்.
2022ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம், ராதே ஷ்யாம். இதில் பூஜா ஹெக்டே பிரபாஸிற்கு ஜோடியாக நடித்திருப்பார். இந்த படம், பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகியிருந்தாலும் பெரிதாக தோல்வியுற்றது.
விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்த திரைப்படம், பீஸ்ட். நெல்சன் இயக்கியிருந்த இந்த படம், 2022ல் வெளியானது. பூஜா ஹெக்டே இரண்டாவதாக நடித்த தமிழ் படம் இதுவாகும். இந்த படம், வசூலை பெற்றாலும் நல்ல விமர்சனத்தை பெறவில்லை.
சூர்யா நடிப்பில் உருவான படம், ரெட்ரோ. 2025ல் வெளியான இந்த படத்தை கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் முதன்முறையாக பூஜா தனது குரலிலேயே டப்பிங் செய்தார். இந்த படம் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளை கிளப்பிய நிலையில் நல்ல வரவேற்பினை பெறவில்லை.
விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகி இருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் முதலில் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை காரணமாக தள்ளிப்போனது, பின்பு, மொத்த படமுமே இணையத்தில் வெளியாகி விட்டது.
இந்தி மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளிலும் பூஜா சில முக்கிய ஹீரோக்களின் திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அவையும் மண்ணைக்கவ்வி இருக்கின்றன.
பூஜா ஹெக்டேவிற்கும், படம் தோவியாவதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றாலும், அவரை இன்னும் நல்ல ஸ்கிரிப்ட்களை தேர்ந்தெடுத்த நடிக்க சொல்லி, அவரது ரசிகர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர். இதை பூஜா ஹெக்டே பின்பற்றுவாறா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை.