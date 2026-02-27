பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?

Made In Korea Movie OTT Release: நடிகை பிரியங்கா மோகனின் மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் திரையங்கில் வெளியாகாமல் நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக இருக்கிறது.
தமிழ் சினிமாவில் டான், டாக்டர் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் பிரியங்கா மோகன்.
இவர் தற்போது ரா. கார்த்திக் இயக்கத்தில் மேட் இன் கொரியா என்ற படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
இப்படத்தில் நடிகை பிரியங்கா மோகனுடன் கொரியன் நடிகர்களும் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். அதனால் இப்படம் ஒரு வித்தியாசமான கதை களத்தை கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது இப்படம் திரைக்கு வர தயாரி உள்ளது. ஆனால் தியேட்டரில் வெளியாகாமல் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
மேட் இன் கொரியா படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் மார்ச் 12ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
இந்தியாவில் கொரியன் படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால், இப்படத்திற்காக பலரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.