பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?

Made In Korea Movie OTT Release: நடிகை பிரியங்கா மோகனின் மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் திரையங்கில் வெளியாகாமல் நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக இருக்கிறது. 

 
1 /6

தமிழ் சினிமாவில் டான், டாக்டர் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் பிரியங்கா மோகன்.   

2 /6

இவர் தற்போது ரா. கார்த்திக் இயக்கத்தில் மேட் இன் கொரியா என்ற படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.   

3 /6

இப்படத்தில் நடிகை பிரியங்கா மோகனுடன் கொரியன் நடிகர்களும் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். அதனால் இப்படம் ஒரு வித்தியாசமான கதை களத்தை கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

4 /6

தற்போது இப்படம் திரைக்கு வர தயாரி உள்ளது. ஆனால் தியேட்டரில் வெளியாகாமல் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.   

5 /6

மேட் இன் கொரியா படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் மார்ச் 12ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.   

6 /6

இந்தியாவில் கொரியன் படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால், இப்படத்திற்காக பலரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.   

Made In Korea Cinema Actress Priyanka Mohan Netflix

