  • கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பிரியங்கா மோகன்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பிரியங்கா மோகன்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

நடிகை பிரியங்கா மோகன் கர்ப்பமாக இருப்பது போல் இருக்கும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1 /6

தென்னிந்தியாவின் இளம் நட்சத்திர நாயகியாக வலம் வரும் பிரியங்கா மோகன், கர்ப்பிணியாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. 

2 /6

திருமண அறிவிப்பு ஏதும் வராத நிலையில், அவர் கர்ப்பமாக இருக்கும் போட்டோவை பார்த்த ரசிகர்கள், ஒரு நிமிடம் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயினர். பின்னர் தான், அந்த புகைப்படத்தின் பின்னணி என்ன என்பது தெரியவந்தது.

3 /6

கேங் லீடர், டாக்டர், டான் போன்ற தொடர் வெற்றி படங்கள் மூலம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரசிகர்களின் இதயங்களில் இடம்பிடித்தவர் பிரியங்கா மோகன். தனது வசீகரமான தோற்றத்தாலும், இயல்பான நடிப்பாலும் குறுகிய காலத்திலேயே முன்னணி நடிகையாக உயர்ந்தார். 

4 /6

சமூக வலைதளங்களில் எப்போதும் ஆக்டிவாக இருக்கும் அவர், அவ்வப்போது தனது அழகிய புகைப்படங்களை பகிர்ந்து ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்துவது வழக்கம்.

5 /6

அந்த வகையில், சமீபத்தில் அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கர்ப்பிணியாக இருக்கும் சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டார். அதை பார்த்த ரசிகர்கள், "பிரியங்கா மோகனுக்கு எப்போது திருமணம் ஆனது?", "இது உண்மையா?" என அதிர்ச்சியுடன் கேள்விகளை எழுப்ப தொடங்கினர்.   

6 /6

ரசிகர்களின் குழப்பம் நீடித்து வந்த நிலையில், இந்த புகைப்படம் அவர் சமீபத்தில் நடித்த 'OG' தெலுங்கு திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பின்போது எடுக்கப்பட்டது என்பது தெரிய வந்தது. பவன் கல்யாண் கதாநாயகனாக நடித்த இந்த படத்தில், பிரியங்கா மோகன் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். படத்தில் இடம்பெறும் ஒரு காட்சிக்காக, அவர் கர்ப்பிணியாக நடித்தபோது இந்த புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

priyanka mohan Priyanka Mohan movies Priyanka Mohan instagram Priyanka Mohan updates OG Movie

