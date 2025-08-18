விவாகரத்துக்கு பின்...ரச்சிதாவுக்கு 2வது திருமணம்? மாப்பிள்ளை யார்?

Rachitha 2nd Marriage Rumor: அவரது சமீபத்திய இன்ஸ்டா மெஹந்தி போஸ்ட் காரணமாக ரசிகர்கள் இடையே பெரும் விவாதம் கிளம்பியுள்ளது. Second Marriage-ஆ? அல்லது Family Function-ஆ? என்று ரசிகர்களின் கமென்ட் குவிந்து வருகிறது.
Rachitha 2nd Marriage Rumor: ரச்சிதா மகாலட்சுமி மீண்டும் திருமணம் செய்துகொள்ளப் போகிறாரா? அவரது மெஹந்தி போஸ்ட் காரணமாக ரசிகர்கள் கேள்விகளால் சூழ்ந்துள்ளனர்!
இன்ஸ்டாகிராமில் ரச்சிதா தன் கைகளில் மெஹந்தி பூசிய புகைப்படம் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த போஸ்ட் பார்த்தவுடன், திருமண வதந்திகள் புயலாக பரவியது. Fans கேள்வி: “Marriage ah?” “Etho Happy Newssss Iruku” “Ennava irukum” போன்ற கமென்ட்கள் குவிகிறது.
ரச்சிதா மகாலட்சுமி 2013 நவம்பர் 7ஆம் தேதி டிவி நடிகர் தினேஷை திருமணம் செய்துகொண்டார். இருவரும் Pirivom Santhippom மற்றும் nachiyapuram போன்ற சீரியல்களில் நடித்து, real life couple ஆனார்கள். Tamil TV’s favourite pair ஆக இருந்த இவர்களின் chemistry ரசிகர்களால் மிகவும் கொண்டாடப்பட்டது.
பல வருடங்களுக்குப் பிறகு, இவர்களது உறவில் பிளவு ஏற்பட்டது. 2022 ஆரம்பத்தில் பிரிந்து வாழத் தொடங்கினர். தினேஷ் separation-ஐ உறுதி செய்தாலும், இன்னும் legal divorce முடிவடையவில்லை என்று செய்திகள் வந்தன. அதன் பின், ரச்சிதா தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் ப்ரைவெட் வைத்தார்.
ரச்சிதாவின் மெஹந்தி போஸ்ட் பார்த்த சில ரசிகர்கள் “இது அவருடைய இரண்டாவது திருமண சிக்னல்” என்று சந்தேகித்தனர். ஆனால் மற்றவர்கள், “இது relatives function இருக்கலாம்” என்று கூறினர். சிலர் “Happy 2nd innings!” என்று வாழ்த்தும் அவருக்கு comments போட்டனர்.
ரச்சிதா Saravanan Meenatchi சீரியலால் பெரும் புகழ் பெற்றார். அவரது நடிப்பு பயணம் தமிழ், கன்னட, தெலுங்கு மொழிகளில் விரிந்துள்ளது. மேலும், அவர் Bigg Boss Tamil Season 6-இல் கலந்துகொண்டார். அங்கு 91-ஆம் நாள் eliminate ஆனார்.
ரசிகர்கள் தற்போது எதிர்பார்க்கும் கேள்வி – “இது திருமணமா அல்லது family celebrationஆ?” ரச்சிதா இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலையும் வெளியிடவில்லை. அவரது மௌனம் தான் curiosity-ஐ அதிகப்படுத்துகிறது.